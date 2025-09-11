Zwei Kinder von 10 Meter hoher Tanne gerettet

Das lange Warten zahlte sich für Grabher nicht aus
Ungewöhnlicher Einsatz für die Vorarlberger Florianijünger: Am Mittwoch saßen in Lustenau zwei Kinder auf einer Tanne fest – in einer Höhe von zehn Metern. Da musste die Drehleiter ausgefahren werden.
Am Mittwochnachmittag um 16.38 Uhr wurde die Lustenauer Feuerwehr alarmiert, weil zwei Kinder auf einem Baum festsaßen. Die Kids waren in einem Garten auf die zehn Meter hohe Tanne geklettert und schafften es dann nicht mehr selbstständig herunter.
Unmittelbar nach der Ankunft der Feuerwehrleute vor Ort kletterte ein beherzter Florianijünger auf den Baum und wartete dort gemeinsam mit den Kindern auf die Drehleiter. Diese brachte alle drei wieder auf sicheren Boden. Zum Glück wurde niemand durch die Aktion verletzt.
