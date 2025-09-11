Vorteilswelt
Trotz Juni-Rekorde

Durchwachsene Saison in Vorarlbergs Freibädern

Vorarlberg
11.09.2025 05:55
Das Walgaubad hat seine Pforten noch bis Ende September geöffnet.
Das Walgaubad hat seine Pforten noch bis Ende September geöffnet.(Bild: Sillaber)

Der verregnete Juli machte vor allem den Betreibern in Dornbirn und Bregenz einen Strich durch die zunächst vielversprechende Rechnung. Geschäftsführer Oliver Tschbrun hingegen ist recht zufrieden mit der Saison im Nenzinger Walgaubad.    

Bereits seit Sonntag sind die Tore im Dornbirner Waldbad Enz geschlossen. 55.000 Besucher haben in dieser Saison das Bad besucht – ein Wert, der laut Geschäftsführer Herbert Kaufmann dem langjährigen Durchschnitt entspricht, dort allerdings eher am unteren Ende anzusiedeln ist. Waren im Juni noch überdurchschnittlich viele Schwimmer in der Enz, änderte sich dies mit dem Dauerregen im Juli schlagartig. Auch im August meinte Petrus es nicht allzu gut mit den Freibadbetreibern und ließ es immer wieder regnen.

Spaß hatten Klein und Groß im Waldbad Enz vor allem im Juni.
Spaß hatten Klein und Groß im Waldbad Enz vor allem im Juni.(Bild: Matthias Rhomberg)

Wesentlich mehr Freude als mit den Besucherzahlen hatte Kaufmann verständlicherweise mit einer technischen Neuheit: „Seit dieser Saison gibt es eine neue Luftwärmepumpe, die für konstantere Wassertemperaturen und mehr Komfort sorgt“, berichtete er. Ansonsten sei die Badesaison unfallfrei und ohne Zwischenfälle verlaufen.

Weniger beschaulich ging die Saison im Walgaubad über die Bühne. „Ein Kleinkind musste reanimiert werden. Zudem haben wir festgestellt, dass die Besucher wesentlich egoistischer und aggressiver auftreten“, resümierte Geschäftsführer Oliver Tschabrun.

Mit den Besucherzahlen hingegen ist er zufrieden. 83.000 Gäste haben „sein“ Bad bisher besucht. 30 Prozent mehr Saisonkarten wurden zudem verkauft. „Das lag daran, dass der Juni so schön war. Da haben sich viele für eine Jahreskarte entschieden. Im vergangenen Jahr war es genau umgekehrt – der Juni war verregnet, der Juli sonnig, doch dann wollten die wenigsten noch eine Jahreskarte erwerben. Viele sind in den Urlaub gefahren“, schildert Tschabrun. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis des Oberländers: Die Saison im Walgaubad beginnt bereits Mitte April und endet Ende September. „Mit längeren Öffnungszeiten lassen sich mehrere Wochen mit schlechtem Wetter besser kompensieren.“

Im neuen Glanz erstrahlte das Seebad in der Landeshauptstadt.
Im neuen Glanz erstrahlte das Seebad in der Landeshauptstadt.(Bild: Seebad Bregenz)

Mit genau diesem Problem hatte Betriebsleiter Alexander Fritz in Bregenz zu kämpfen, denn erst Ende Mai wurde das neue Schmuckstück am Bodensee eröffnet. Wir hatten 115.600 Badegäste. Ich gehe nicht davon aus, dass es bis Sonntag noch recht viel mehr werden“, meinte er. Mit der Zahl liege man noch etwas unter dem Schnitt der „Baustellen“-Jahre, als 120.000 Gäste gezählt wurden. Sonst liege der Schnitt bei 150.000 Besuchern. „Der Juni hat sensationelle Zahlen im Freibad gesorgt. Im verregneten Juli haben fast gleich viele Schwimmer das Hallenbad besucht.“

Trotz Juni-Rekorde
Durchwachsene Saison in Vorarlbergs Freibädern
Neue Aufgabe
„In diesem Job geht es nicht um die Stoppuhr“
Ufm Beasa
Im neuen Schützenhaus fällt Schuss um Schuss
Verlegung
Ab Jänner keine Geburten mehr in Bludenzer Spital
Kritik der Opposition
Fahrprüfer-Chaos offenbar ohne rasche Lösung
