Durchwachsene Saison in Vorarlbergs Freibädern

Mit den Besucherzahlen hingegen ist er zufrieden. 83.000 Gäste haben „sein“ Bad bisher besucht. 30 Prozent mehr Saisonkarten wurden zudem verkauft. „Das lag daran, dass der Juni so schön war. Da haben sich viele für eine Jahreskarte entschieden. Im vergangenen Jahr war es genau umgekehrt – der Juni war verregnet, der Juli sonnig, doch dann wollten die wenigsten noch eine Jahreskarte erwerben. Viele sind in den Urlaub gefahren“, schildert Tschabrun. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis des Oberländers: Die Saison im Walgaubad beginnt bereits Mitte April und endet Ende September. „Mit längeren Öffnungszeiten lassen sich mehrere Wochen mit schlechtem Wetter besser kompensieren.“