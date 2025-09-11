Ärztekammerpräsident schießt scharf gegen KHBG

Das Land will angesichts steigender Spitalsabgänge zwar alle sieben Standorte beibehalten, jedes Fach soll es aber nur noch einmal in jeder der beiden Regionen Nord und Süd geben. Eine „wohnortnahe Spitalsbehandlung“ stehe nicht mehr im Vordergrund, hatte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) angekündigt. Wie die Zusammenlegungen genau aussehen, soll im Spätherbst feststehen. Rüscher scheint zu allem entschlossen: „Das wird richtig viel Wirbel geben, aber wir werden das durchziehen“, hatte sie bereits angekündigt.