„In diesem Job geht es nicht um die Stoppuhr“

Mehr Zeit für die Familie

„Es gab mehrere Gründe, weshalb ich mich beruflich verändern wollte. Einer davon war, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen wollte“, verrät der 45-jährige Vater zweier Töchter, der davor viele Jahre als Gruppentrainer die ÖSV-Abfahrerinnen um Ari Rädler und Co. betreut hatte, und nun in seiner neuen Aufgabe voll aufgeht. „Es geht dabei nicht um die Arbeit mit der Stoppuhr, sondern darum, die Sportlerinnen und Sportler Schritt für Schritt wieder heranzuführen. Und sie im Idealfall vielleicht sogar besser als vor der Verletzung zu machen.“