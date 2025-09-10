Steiermark: Berge, Wald & Adrenalin

Hinauf zur Stubalm, wo die Junghengste grasen

Oben angekommen, erspähen wir schon die Lipizzaner – weiß und kräftig. Im Sommer grasen hier auf der Stubalm rund 40 Junghengste des Lipizzanergestüts Piber. Meist zwischen einem und drei Jahren alt, verbringen sie hier mehrere Sommer, bevor sie in die Ausbildung zur klassischen Reitkunst gehen. Die Alm dient nicht nur der Erholung, sondern auch der körperlichen Entwicklung: Trittsicherheit, robuste Gelenke und Kondition werden hier ganz natürlich trainiert – auf etwa 1600 Meter Seehöhe.