Mountainbike-Touren

Steiermark: Berge, Wald & Adrenalin

Reisen & Urlaub
10.09.2025 16:00
Raus aus dem Alltag, rein in die Natur
Raus aus dem Alltag, rein in die Natur(Bild: Erlebnisregion Graz)

Wenn der Asphalt endet und die Steiermark ihr wildes Gesicht zeigt, beginnt das echte Abenteuer. Rund um Graz warten auf Abenteuerlustige actionreiche Mountainbike-Touren und -Trails.

0 Kommentare

Der Nachmittag ist warm, die Sonne steht tief über Maria Lankowitz, als wir uns auf die Räder schwingen. Die ersten Meter führen durch den Ort, vorbei an gepflegten Vorgärten und alten Mauern. Bürgermeister Kurt Riemer fährt vorneweg. Er kennt hier jeden – und jeder kennt ihn. Kaum sind wir unterwegs, hebt er immer wieder die Hand zum Gruß.

Mountainbiken bringt den Kreislauf in Schwung, kräftigt den Körper und macht den Kopf frei.
Mountainbiken bringt den Kreislauf in Schwung, kräftigt den Körper und macht den Kopf frei.(Bild: Erlebnisregion Graz)

Unser Ziel: die Mountainbike-Route „Altes Almhaus Tour 182“, 35,3 km lang. Schnell lassen wir den Ort hinter uns. Der Schotter beginnt, die Steigung zieht an. Der Wald nimmt uns auf, die Geräusche der Straße verschwinden. Nur das Surren der Kette und das gleichmäßige Treten bleiben.

Hinauf zur Stubalm, wo die Junghengste grasen 
Oben angekommen, erspähen wir schon die Lipizzaner – weiß und kräftig. Im Sommer grasen hier auf der Stubalm rund 40 Junghengste des Lipizzanergestüts Piber. Meist zwischen einem und drei Jahren alt, verbringen sie hier mehrere Sommer, bevor sie in die Ausbildung zur klassischen Reitkunst gehen. Die Alm dient nicht nur der Erholung, sondern auch der körperlichen Entwicklung: Trittsicherheit, robuste Gelenke und Kondition werden hier ganz natürlich trainiert – auf etwa 1600 Meter Seehöhe.

Gestüt Piber, Heimat der weltberühmten Lipizzaner.
Gestüt Piber, Heimat der weltberühmten Lipizzaner.(Bild: © renevanbakel.photo/BundesgestütPiber)

Die Wahl der Stubalm als Sommerweide ist kein Zufall. Die Kombination aus Höhenlage, Kalkboden und alpinem Klima bietet ideale Bedingungen für robuste, gesunde Pferde. Bald schon, nämlich am kommenden Samstag (20. 9.), steht der Almabtrieb bevor. Dann kehren die mit Blumen geschmückten Pferde in Köflach ein, begleitet von einem festlichen Rahmenprogramm.

Ein kurzer Halt. Trinken, durchatmen, Blick schweifen lassen. Kurt Riemer erzählt vom historischen Römerweg, den vielen Ochsenkarren, die über die Stubalm früher hinauffuhren, und von Maria Lankowitz als einstigem Zentrum des Kohlebergbaus in der Weststeiermark.

Infos & Tipps

  • Almabtrieb der Lipizzaner von der Stubalm nach Köflach am 20. September um 10 Uhr
    Infos unter www.srs.at – Lipizzanergestüt Piber 03144/3323 100
  • Erlebnisregion Graz: www.regiongraz.at
    0316/8075-0
  • Steiermark Tourismus www.steiermark.com
    0316/40030 
  • Therme NOVA Köflach www.novakoeflach.at
    03144/70100
  • Kulinarisches Highlight: Der Event Vollmund verbindet Vollmondmagie an außergewöhnlichen Orten mit 5-Gänge-Menüs steirischer Spitzenköche samt Weinbegleitung
    www.regiongraz.at/vollmund 

Die Lipizzanerheimat setzt einen neuen Mountainbike-Schwerpunkt, und sowohl die Brendlalm-Tour mit 27 km als auch das Alte Almhaus sind jetzt Teil offiziell freigegebener MTB-Touren.

Die Erlebnisregion Graz ist vielfältig – sie vereint urbane Kultur, kulinarische Highlights, sanfte Hügel, Weinberge, Thermen und Almen in einem harmonischen Mix. Im beschaulichen Peggau beispielsweise, wo sich die Mur noch ruhig durch das Tal schlängelt, führt eine Mountainbike-Tour über die Hieningstraße in stetigen Serpentinen bergauf zu Österreichs größter aktiver Wasserhöhle.

Naturwunder unter der Erde: die Lurgrotte
Schon der Eingang der Lurgrotte wirkt geheimnisvoll. Doch im Inneren entfaltet sich eine unterirdische Welt aus bizarren Tropfsteinformationen, tiefen Schächten und dem imposanten „Großen Dom“, einem Hohlraum von über 40 Metern Höhe. Wieder ein Stück mehr erlebt, wieder ein Häkchen auf der Bucket-List gesetzt.

Porträt von Susanne Zita
Susanne Zita
