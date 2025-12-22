Selbstversorger-Gärten bekommen noch eine Chance

Nach dem Hoch in der Corona-Zeit kam der Einbruch: Das Aus für mehr als 500 Selbstversorger-Gartenparzellen in Linz, Leonding und Graz stand schon bevor. Doch jetzt gibt‘s eine Schonfrist fürs kommende Jahr -allerdings wird ein Standort jetzt schon dicht gemacht.
„Wir haben von den angepeilten 550 Buchungen über die Hälfte in so kurzer Zeit erreicht, sehen einen sehr positiven Trend und sehr viel Engagement bei unseren Gärtnern“, schöpft der Initiator der „Morgentau Gärten“, Biopionier Christian Stadler aus Hofkirchen im Traunkreis, Hoffnung. Bekanntlich war die Nachfrage nach den Parzellen eingebrochen, doch jetzt können die fünf Standorte in Linz, jener in Leonding und zwei der drei Flächen in Graz zumindest für das kommende Jahr gehalten werden – der Standort Graz-Straßgang wird jedoch geschlossen.
Buchungssicherheit für die Kunden
„Nachdem aktuell bei uns auch die Personalplanung und der Pflanzeneinkauf anstehen, habe ich mich entschieden, unsere ,Morgentau Gärten‘ jedenfalls 2026 noch weiterzuführen – vor allem, um unseren Kunden Buchungssicherheit zu geben, aber auch, um eine Übergabe und Weiterführung entsprechend unserem Konzept mit weniger Zeitdruck abwickeln zu können“, sagt Stadler.
Weiterbestand ist das Ziel
Erste Gespräche mit potenziellen Interessenten für eine geordnete Übernahme würden sehr gut laufen. „Wir werden auch weiterhin mit all unserer Kraft und Überzeugung dafür arbeiten, dass unsere Gärten mit einem neuen engagierten Betreiber entsprechend unserem Konzept weiterbestehen“, sagt Stadler. Um das Projekt wirtschaftlich führen zu können, sind 550 Buchungen nötig. Anmeldungen dafür sind noch bis 30. März 2026 möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.