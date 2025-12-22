Vorteilswelt
Sperre drohte

Selbstversorger-Gärten bekommen noch eine Chance

Oberösterreich
22.12.2025 08:00
Morgentau-Gründer Christian Stadler will jetzt weitermachen.
Morgentau-Gründer Christian Stadler will jetzt weitermachen.(Bild: Christian Jauschowetz)

Nach dem Hoch in der Corona-Zeit kam der Einbruch: Das Aus für mehr als 500 Selbstversorger-Gartenparzellen in Linz, Leonding und Graz stand schon bevor. Doch jetzt gibt‘s eine Schonfrist fürs kommende Jahr -allerdings wird ein Standort jetzt schon dicht gemacht.

0 Kommentare

 „Wir haben von den angepeilten 550 Buchungen über die Hälfte in so kurzer Zeit erreicht, sehen einen sehr positiven Trend und sehr viel Engagement bei unseren Gärtnern“, schöpft der Initiator der „Morgentau Gärten“, Biopionier Christian Stadler aus Hofkirchen im Traunkreis, Hoffnung. Bekanntlich war die Nachfrage nach den Parzellen eingebrochen, doch jetzt können die fünf Standorte in Linz, jener in Leonding und zwei der drei Flächen in Graz zumindest für das kommende Jahr gehalten werden – der Standort Graz-Straßgang wird jedoch geschlossen.

Buchungssicherheit für die Kunden
„Nachdem aktuell bei uns auch die Personalplanung und der Pflanzeneinkauf anstehen, habe ich mich entschieden, unsere ,Morgentau Gärten‘ jedenfalls 2026 noch weiterzuführen – vor allem, um unseren Kunden Buchungssicherheit zu geben, aber auch, um eine Übergabe und Weiterführung entsprechend unserem Konzept mit weniger Zeitdruck abwickeln zu können“, sagt Stadler.

Lesen Sie auch:
Mit der Idylle in der Stadt wirbt „Morgentau“
„Morgentau“
Selbstversorger-Gärten stehen vor dem Zusperren
18.11.2025

Weiterbestand ist das Ziel
Erste Gespräche mit potenziellen Interessenten für eine geordnete Übernahme würden sehr gut laufen. „Wir werden auch weiterhin mit all unserer Kraft und Überzeugung dafür arbeiten, dass unsere Gärten mit einem neuen engagierten Betreiber entsprechend unserem Konzept weiterbestehen“, sagt Stadler. Um das Projekt wirtschaftlich führen zu können, sind 550 Buchungen nötig. Anmeldungen dafür sind noch bis 30. März 2026 möglich.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

