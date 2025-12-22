Selbstversorger-Gärten bekommen noch eine Chance

„Wir haben von den angepeilten 550 Buchungen über die Hälfte in so kurzer Zeit erreicht, sehen einen sehr positiven Trend und sehr viel Engagement bei unseren Gärtnern“, schöpft der Initiator der „Morgentau Gärten“, Biopionier Christian Stadler aus Hofkirchen im Traunkreis, Hoffnung. Bekanntlich war die Nachfrage nach den Parzellen eingebrochen, doch jetzt können die fünf Standorte in Linz, jener in Leonding und zwei der drei Flächen in Graz zumindest für das kommende Jahr gehalten werden – der Standort Graz-Straßgang wird jedoch geschlossen.