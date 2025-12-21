Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verzwiefelte Gattin

„Mein Mann ist seit dem Vormittag verschwunden!“

Oberösterreich
21.12.2025 18:34
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

„Bitte helfen Sie mir! Mein Mann ist verschwunden!“ Eine 62-Jährige aus Waizenkirchen machte sich Sonntagnachmittag große Sorgen um ihren Gatten. Dank Handypeilung konnte er eine knappe Stunde später gefunden werden.

0 Kommentare

Eine 62-Jährige aus Waizenkirchen meldete am Sonntag gegen 15.15 Uhr, dass ihr 72-jähriger Ehemann seit heute Vormittag abgängig sei. Die Frau gab an, dass er leicht beeinträchtigt sei und jeden Tag in diverse Lokale gehe. Aufgrund einer Handypeilung konnte als Standort Eferding festgestellt werden. 

Nach knapper Stunde gefunden
Mehrere Streifen sowie eine Diensthundestreife waren an der Suchaktion beteiligt. Der 72-Jährige konnte schließlich gegen 16:10 Uhr im Bereich Kappelding, Gemeinde Fraham, neben der Bundesstraße am Fahrbahnrand aufgefunden und nach Hause gebracht werden.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.647 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
121.431 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Salzburg
Millionen-Sponsor verlässt Salzburger Festspiele
99.344 mal gelesen
Krone Plus Logo
Finanzielle Durststrecke droht: Die Wasserfirma steigt mit Ende des Jahres bei den Festspielen ...
Mehr Oberösterreich
Verzwiefelte Gattin
„Mein Mann ist seit dem Vormittag verschwunden!“
Am Krippenstein
Touristen fuhren „dank“ Navi mit Auto auf Skipiste
„Krone“-Familie hilft
Über 500 Perlen untermauern Luis‘ langen Kampf
Frontalzusammenstoß
Motor und Getriebe wurden in Feld geschleudert
Selbstbestimmung
668 Millionen € für Menschen mit Beeinträchtigung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf