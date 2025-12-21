„Mein Mann ist seit dem Vormittag verschwunden!“

„Bitte helfen Sie mir! Mein Mann ist verschwunden!“ Eine 62-Jährige aus Waizenkirchen machte sich Sonntagnachmittag große Sorgen um ihren Gatten. Dank Handypeilung konnte er eine knappe Stunde später gefunden werden.
Eine 62-Jährige aus Waizenkirchen meldete am Sonntag gegen 15.15 Uhr, dass ihr 72-jähriger Ehemann seit heute Vormittag abgängig sei. Die Frau gab an, dass er leicht beeinträchtigt sei und jeden Tag in diverse Lokale gehe. Aufgrund einer Handypeilung konnte als Standort Eferding festgestellt werden.
Nach knapper Stunde gefunden
Mehrere Streifen sowie eine Diensthundestreife waren an der Suchaktion beteiligt. Der 72-Jährige konnte schließlich gegen 16:10 Uhr im Bereich Kappelding, Gemeinde Fraham, neben der Bundesstraße am Fahrbahnrand aufgefunden und nach Hause gebracht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.