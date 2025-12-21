„Mein Mann ist seit dem Vormittag verschwunden!“

Eine 62-Jährige aus Waizenkirchen meldete am Sonntag gegen 15.15 Uhr, dass ihr 72-jähriger Ehemann seit heute Vormittag abgängig sei. Die Frau gab an, dass er leicht beeinträchtigt sei und jeden Tag in diverse Lokale gehe. Aufgrund einer Handypeilung konnte als Standort Eferding festgestellt werden.



Nach knapper Stunde gefunden

Mehrere Streifen sowie eine Diensthundestreife waren an der Suchaktion beteiligt. Der 72-Jährige konnte schließlich gegen 16:10 Uhr im Bereich Kappelding, Gemeinde Fraham, neben der Bundesstraße am Fahrbahnrand aufgefunden und nach Hause gebracht werden.