Nächster Besucherrekord bei Touristen in Hallstatt

Bewohner sind verärgert

„Weihnachten und Silvester ist wie im Hochsommer bei uns“, veranschaulicht Scheutz den Andrang in der kalten Jahreszeit. Wegen der Feiertage in Asien im Februar – etwa dem Neujahrsfest in China – kämen dann vermehrt Gäste von dort. „Also richtig durchschnaufen kann man eigentlich bei uns nie.“ Und daher sei bei den Bewohnerinnen und Bewohnern „der Ärger groß, weil sie immer das Gefühl haben, es müsste was passieren. Und es passiert aber nichts, haben sie das Gefühl“, beschreibt der Bürgermeister die Situation. Es seien nur kleine Schritte, die die Gemeinde aufgrund ihrer Zuständigkeit gehen könne.