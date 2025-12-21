668 Millionen € für Menschen mit Beeinträchtigung

100 Prozent Eigenleistung

Eine weitere Künstlerin zeigt das von ihr ausgestellte Schaf her, das sie mit Wasserfarben gestaltet hat. „Wurden die Ränder vorgemalt?“, will die „Krone“ wissen. „Nein, das habe ich alles alleine gemacht“, kommt es fast beleidigt zurück. Denn von der Idee bis zur Umsetzung werden die Arbeiten zu 100 Prozent von den Beeinträchtigten verantwortet. Hand anlegen darf bestenfalls jemand aus der Kunstszene. So war erst im Juli der oberösterreichische Maler und Grafiker Armin Andraschko bei der Lebenshilfe zu Gast, um mit den dortigen Künstlern zu arbeiten.