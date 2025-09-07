Kickl-Sommer | Kein Muckser

Kickl-Sommer. Viel hat man nicht von ihm gehört in diesem Sommer: Herbert Kickl übte sich in den vergangenen Wochen in äußerster Zurückhaltung. Zu Sommerbeginn hatte er den Tod seines Vaters zu betrauern. Aber auch danach blieb es – nicht viel anders als in den vergangenen Sommern, seit er die Führung der FPÖ übernommen hat, ruhig um den „Doch-nicht-Bundeskanzler“.Dazu äußert sich heute „Krone“-Leserbriefschreiber Gerhard Holper, wenn er meint: „Medien, Politiker und andere regen sich auf: Kickl habe während des Sommers nichts gemacht und nichts von sich hören lassen. Und was hat man von unserer Regierung gehört? Außer: Wie könnte man die Bevölkerung/Pensionisten noch mehr ausbeuten?“ Der „Krone“-Leser fragt rhetorisch, ob denn unsere Regierung während der Sommermonate durchgeschuftet habe. Denn davon sei ihm nichts bekannt. Ob es sein könne, „dass da mit zweierlei Maß gemessen wird und Kickl als Sündenbock herhalten muss“. Naja, so wie man Kickl kennt, würde ihn das gar nicht einmal stören.