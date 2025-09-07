Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guten Morgen

Kickl-Sommer | Kein Muckser

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/ROBERT JAEGER)

Kickl-Sommer. Viel hat man nicht von ihm gehört in diesem Sommer: Herbert Kickl übte sich in den vergangenen Wochen in äußerster Zurückhaltung. Zu Sommerbeginn hatte er den Tod seines Vaters zu betrauern. Aber auch danach blieb es – nicht viel anders als in den vergangenen Sommern, seit er die Führung der FPÖ übernommen hat, ruhig um den „Doch-nicht-Bundeskanzler“.Dazu äußert sich heute „Krone“-Leserbriefschreiber Gerhard Holper, wenn er meint: „Medien, Politiker und andere regen sich auf: Kickl habe während des Sommers nichts gemacht und nichts von sich hören lassen. Und was hat man von unserer Regierung gehört? Außer: Wie könnte man die Bevölkerung/Pensionisten noch mehr ausbeuten?“ Der „Krone“-Leser fragt rhetorisch, ob denn unsere Regierung während der Sommermonate durchgeschuftet habe. Denn davon sei ihm nichts bekannt. Ob es sein könne, „dass da mit zweierlei Maß gemessen wird und Kickl als Sündenbock herhalten muss“. Naja, so wie man Kickl kennt, würde ihn das gar nicht einmal stören.

0 Kommentare


Kein Muckser. Mit dem FPÖ-Chef, der heute zum ORF-Sommergespräch antritt, setzt sich auch Claus Pándi in seinem Kommentar in der Montags-„Krone“ auseinander. Er erzählt, dass man in Koalitionskreisen „zunehmend empfindlicher auf den ausbleibenden Applaus“ reagiere, die „um die Exzellenzen hechelnden Lakaien der Politiker“ witterten hinter ausbleibender Huldigung und „jeder noch so nobel vorgebrachten Kritik gleich eine Majestätsbeleidigung“. Und da werde einem rasch die „furchtbar abgedroschene Killerphrase entgegengeschleudert, ob man denn Herbert Kickl zum Kanzler hochschreiben wolle“. Dabei sei es simpel: Nur die Schwäche der Regierung ist die Stärke des FPÖ-Chefs. Pándi: „Dabei war zur wichtigsten Frage des Landes, der miesen wirtschaftlichen Lage, vom sonst nicht maulfaulen Herbert Kickl bisher kein Muckser zu hören.“ Ob sich das heute entscheidend ändern wird?

Kommen Sie gut durch den Montag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Papst Leo XIV. beim Ausstieg aus dem Papamobil (Archivbild)
Panne im Getümmel
Papst Leo XIV. versetzt Kameramann einen Schlag
Bei den Anfragen ist bereits Skurriles dabei: Das Kanzleramt sollte etwa Fragen zu ...
Krone Plus Logo
Informationsfreiheit
Neues Gesetz: UFOs und andere Skurrilitäten
Das Waffengesetz wird spürbar verschärft.
Gefahr im „Griff“
Illegale Waffen sind nun auch rückverfolgbar
Ein aggressiver Hornissenschwarm ging in der Steiermark auf eine Radfahrerin los (Symbolbild) 
Drama in Kumberg
Hornissen attackierten Radlerin: Lebensgefahr!
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
314.643 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
149.983 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
141.263 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1467 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1369 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1142 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
EU plant schon
Trump ist bereit für weitere Russland-Sanktionen
Gefahr im „Griff“
Illegale Waffen sind nun auch rückverfolgbar
Krone Plus Logo
Informationsfreiheit
Neues Gesetz: UFOs und andere Skurrilitäten
Ministerium wehrt sich
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
Abrüstungs-Stillstand
IAEA-Chef warnt vor Welt mit 25 Nuklearstaaten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf