Sturm-Duo strahlt: Das größte Spiel der Karriere!“

Das Happy End blieb zwar (vorerst) aus, aber Sturms Bosnier Emir Karic und Arjan Malic schwärmen von Highlight-Spiel in der WM-Quali gegen Österreich. Im Playoff wartet nun eine harte Nuss auf das Abwehr-Duo, das schon auf das Heimspiel am Sonntag (14.30) gegen den LASK brennt. Vor allem der Rieder Malic.
Auch zwei Tage danach leuchteten die Augen von Emir Karic und Arjan Malic noch wie bei Kleinkindern, wenn sie vor dem Christbaum stehen. „Es war sicher das größte Spiel meiner bisherigen Karriere“, sagen beide unisono. „Auf der einen Seite bin ich traurig, weil wir unbedingt gewinnen wollten. Auf der anderen Seite war es ein toller Fußball-Abend mit unglaublicher Stimmung“, sagt Malic über sein sechstes Länderspiel für Bosnien.
