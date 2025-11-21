Sturm-Duo strahlt: Das größte Spiel der Karriere!“

Auch zwei Tage danach leuchteten die Augen von Emir Karic und Arjan Malic noch wie bei Kleinkindern, wenn sie vor dem Christbaum stehen. „Es war sicher das größte Spiel meiner bisherigen Karriere“, sagen beide unisono. „Auf der einen Seite bin ich traurig, weil wir unbedingt gewinnen wollten. Auf der anderen Seite war es ein toller Fußball-Abend mit unglaublicher Stimmung“, sagt Malic über sein sechstes Länderspiel für Bosnien.