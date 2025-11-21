Erneut sorgt Kanaldeckel für Chaos in der Formel 1

Nun herrscht Rätselraten

Aufgrund des losen Kanaldeckels hatte das zweite Formel-1-Training wenig Aussagekraft „Das ist jetzt halt ein bisschen ein Rätselraten“, meinte Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko bei Sky. „Wir haben nicht einmal den weichen Reifen probieren können, da sind wir schon in die erste rote Phase geraten. Es ist natürlich im Ablauf schon erschwerend.“