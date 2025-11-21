Erneut sorgt Kanaldeckel für Chaos in der Formel 1

Das zweite Formel-1-Training in Las Vegas verlief nicht nach Plan: Erneut sorgte ein Kanaldeckel in der Glücksspielmetropole für ein Chaos.
Die zweite einstündige Einheit wurde etwa 20 Minuten vor Ablauf der Uhr wegen eines lockeren Kanaldeckels in der Zielkurve für eine Viertelstunde unterbrochen.
Kurz nach dem Restart gab es wegen „Wartungsarbeiten auf der Strecke“ erneut eine Rote Flagge. Deshalb absolvierten nicht alle Fahrer eine Runde auf dem schnellsten Reifensatz. Vor zwei Jahren hatte das Auftakttraining wegen einer defekten Abdeckung eines Wasserschachts sogar abgebrochen werden müssen.
Nun herrscht Rätselraten
Aufgrund des losen Kanaldeckels hatte das zweite Formel-1-Training wenig Aussagekraft „Das ist jetzt halt ein bisschen ein Rätselraten“, meinte Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko bei Sky. „Wir haben nicht einmal den weichen Reifen probieren können, da sind wir schon in die erste rote Phase geraten. Es ist natürlich im Ablauf schon erschwerend.“
