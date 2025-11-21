Frida Kahlo schreibt mit Gemälde Kunstgeschichte

Gemälde 1980 für 51.000 Dollar versteigert

„El sueño (La cama)“ war 1980 zuletzt versteigert worden – für 51.000 Dollar, also etwa ein Tausendstel des jetzigen Preises. „Dieses Rekordergebnis zeigt, wie weit wir gekommen sind, nicht nur in unserer Anerkennung des Genies von Frida Kahlo, sondern auch in der Anerkennung von weiblichen Künstlern auf dem höchsten Niveau des Marktes“, so Anna Di Stasi, Leiterin der Abteilung für lateinamerikanische Kunst beim Auktionshaus Sotheby‘s.