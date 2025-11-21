Vorteilswelt
Für Rekordsumme

Frida Kahlo schreibt mit Gemälde Kunstgeschichte

Kultur
21.11.2025 07:32
Zwei Bieter hatten sich einen fünfminütigen Wettstreit um das 1940 gemalte Bild „El sueño (La ...
Zwei Bieter hatten sich einen fünfminütigen Wettstreit um das 1940 gemalte Bild „El sueño (La cama)“ geliefert.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Ein Gemälde der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954) ist in New York für 54,7 Millionen US-Dollar (etwa 48 Millionen Euro) versteigert worden. Damit ist das 1940 fertiggestellte Bild „El sueño (La cama)“ das teuerste je bei einer Auktion verkaufte Werk einer Frau geworden.

Das bisher teuerste je bei einer Auktion versteigerte Kunstwerk einer Frau war das Gemälde „Jimson Weed / White Flower no.1“ der US-Künstlerin Georgia O‘Keeffe, das 2014 für 44 Millionen Dollar verkauft worden war.

Der bisherige Rekord für ein Kahlo-Werk lag bei 34,9 Millionen und wurde 2021 erzielt. Wer den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Das Werk zeigt die Künstlerin schlafend in einem Bett, das am Himmel zu schweben scheint. Darauf ...
Das Werk zeigt die Künstlerin schlafend in einem Bett, das am Himmel zu schweben scheint. Darauf liegt ein riesiges Skelett, dessen Beine mit Dynamit umwickelt sind.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Gemälde 1980 für 51.000 Dollar versteigert
„El sueño (La cama)“ war 1980 zuletzt versteigert worden – für 51.000 Dollar, also etwa ein Tausendstel des jetzigen Preises. „Dieses Rekordergebnis zeigt, wie weit wir gekommen sind, nicht nur in unserer Anerkennung des Genies von Frida Kahlo, sondern auch in der Anerkennung von weiblichen Künstlern auf dem höchsten Niveau des Marktes“, so Anna Di Stasi, Leiterin der Abteilung für lateinamerikanische Kunst beim Auktionshaus Sotheby‘s.

Das teuerste je versteigerte Bild stammt von Leonardo da Vinci. „Salvator Mundi“ erzielte im ...
Das teuerste je versteigerte Bild stammt von Leonardo da Vinci. „Salvator Mundi“ erzielte im Jahr 2017 unglaubliche 450,3 Millionen Dollar.(Bild: AFP/Drew Angerer)
Dieses Klimt-Gemälde gilt mit 236,4 Millionen Dollar als das zweitteuerste je bei einer Auktion ...
Dieses Klimt-Gemälde gilt mit 236,4 Millionen Dollar als das zweitteuerste je bei einer Auktion vrekaufte Bild.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Bei den traditionellen Herbstversteigerungen der großen Auktionshäuser in New York war bereits Anfang der Woche ein Rekord aufgestellt worden: Ein Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt (1862-1918) wurde für 236,4 Millionen Dollar versteigert – und damit zum zweitteuersten je bei einer Auktion verkauften Werk der Kunstgeschichte.

Klimts Porträt „Elisabeth Lederer von Bachofen-Echt“ im Salon ihrer Mutter Szerena (re.) Lederer ...
Krone Plus Logo
„Ist einfach crazy!“
Rekord-Auktion: Darf ein Klimt derart viel kosten?
20.11.2025
236 Millionen
Rekord! Klimt-Porträt schreibt Auktionsgeschichte
19.11.2025

Das teuerste je versteigerte Kunstwerk ist seit 2017 das Leonardo da Vinci (1452-1519) zugeschriebene Bild „Salvator Mundi“, das in New York 450,3 Millionen Dollar erzielte.

