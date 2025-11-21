„The Rock“: Rührende Hommage an Robin Williams

Vor 30 Jahren kam der Film „Jumanji“ in die amerikanischen Kinos. Das Jubiläum bedachte Dwayne „The Rock“ Johnson jetzt mit einer Hommage an den verstorbenen Star des Originalfilms - Robin Williams.
In einem Instagramvideo trägt der Actionheld einen Würfel an einer Kette um den Hals und erklärt: „Der Würfel stammt aus dem Originalfilm und damit will ich Robin meinen Respekt zollen und ihn und das ganze Jumanji-Franchise ehren.“
„Das ist für dich, Robin“, schrieb „The Rock“ zu dem Instagram-Clip, für den er sich mit dem legendären Würfel um den Hals zeigt:
Dreht vierten „Jumanji“-Teil
Der 53-Jährige befand sich im Video auf dem Gelände der Universal Studios in Los Angeles. Dort dreht er zurzeit die insgesamt vierte Folge der Kino-Serie. The Rock hatte 2017 mit „Willkommen im Dschungel“ eine Neuauflage von Jumanji in die Kinos gebracht und zwei Jahre später „Jumanji: The Next Level“ folgen lassen.
Die neuste Fassung (sie hat noch keinen Untertitel) soll 2026 in die Kinos kommen.
Für den Star ist es schon „eine ganze Weile“ her, dass er das letzte Mal einen Film in Hollywood gedreht hat: „Es fühlt sich total gut an, wieder eine Produktion in Los Angeles zu haben. Das heißt, unsere Crews können in ihren eigenen Betten schlafen, was sehr cool ist!“
Robin Williams in Spiel gefangen
Im Originalfilm hatte Williams Alan Parrish gespielt, der als kleiner Bub in die Jumanji-Dschungelwelt gezogen wurde und 26 Jahre später von zwei Geschwistern (gespielt von Kirsten Dunst und Bradley Pierce) aus dem magischen Brettspiel gerettet werden konnte.
In der Neufassung aus dem Jahr 2017 werden vier Teenager in die Videogame-Version von Jumanji hineingezogen, wo „The Rock“ ein Avatar namens Dr. Smolder Bravestone (ein muskelbepackter Archäologe und Abenteurer) spielt.
