Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

30 Jahre „Jumanji“

„The Rock“: Rührende Hommage an Robin Williams

Society International
21.11.2025 07:57
Dwayne „The Rock“ Johnson hat sich eine besonders rührende Hommage an sein „Jumanji“-Vorbild ...
Dwayne „The Rock“ Johnson hat sich eine besonders rührende Hommage an sein „Jumanji“-Vorbild Robin Williams einfallen lassen.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Vor 30 Jahren kam der Film „Jumanji“ in die amerikanischen Kinos. Das Jubiläum bedachte Dwayne „The Rock“ Johnson jetzt mit einer Hommage an den verstorbenen Star des Originalfilms - Robin Williams. 

0 Kommentare

In einem Instagramvideo trägt der Actionheld einen Würfel an einer Kette um den Hals und erklärt: „Der Würfel stammt aus dem Originalfilm und damit will ich Robin meinen Respekt zollen und ihn und das ganze Jumanji-Franchise ehren.“

„Das ist für dich, Robin“, schrieb „The Rock“ zu dem Instagram-Clip, für den er sich mit dem legendären Würfel um den Hals zeigt:

Dreht vierten „Jumanji“-Teil
Der 53-Jährige befand sich im Video auf dem Gelände der Universal Studios in Los Angeles. Dort dreht er zurzeit die insgesamt vierte Folge der Kino-Serie. The Rock hatte 2017 mit „Willkommen im Dschungel“ eine Neuauflage von Jumanji in die Kinos gebracht und zwei Jahre später „Jumanji: The Next Level“ folgen lassen.

Die neuste Fassung (sie hat noch keinen Untertitel) soll 2026 in die Kinos kommen.

Im „Jumanji“-Original spielte Robin Williams an der Seite von Kirsten Dunst, Bonnie Hunt und ...
Im „Jumanji“-Original spielte Robin Williams an der Seite von Kirsten Dunst, Bonnie Hunt und Bradley Pierce.(Bild: Viennareport)

Für den Star ist es schon „eine ganze Weile“ her, dass er das letzte Mal einen Film in Hollywood gedreht hat: „Es fühlt sich total gut an, wieder eine Produktion in Los Angeles zu haben. Das heißt, unsere Crews können in ihren eigenen Betten schlafen, was sehr cool ist!“

Robin Williams in Spiel gefangen
Im Originalfilm hatte Williams Alan Parrish gespielt, der als kleiner Bub in die Jumanji-Dschungelwelt gezogen wurde und 26 Jahre später von zwei Geschwistern (gespielt von Kirsten Dunst und Bradley Pierce) aus dem magischen Brettspiel gerettet werden konnte.

Lesen Sie auch:
Zelda Williams mit ihrem Vater Robin, der sich 2014 das Leben nahm.
„Ekelhaft“
Zelda Williams will keine KI-Clips von Vater Robin
07.10.2025

In der Neufassung aus dem Jahr 2017 werden vier Teenager in die Videogame-Version von Jumanji hineingezogen, wo „The Rock“ ein Avatar namens Dr. Smolder Bravestone (ein muskelbepackter Archäologe und Abenteurer) spielt.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.040 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
165.564 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist Aus für Luxushotel fix
131.242 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
658 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Society International
30 Jahre „Jumanji“
„The Rock“: Rührende Hommage an Robin Williams
Tränenreiche Zeremonie
Chadwick Boseman posthum mit Stern gefeiert
Happy Birthday!
Goldie Hawn ist auch mit 80 nicht zu bremsen
Was für ein Anblick!
Hui! Dua Lipa zeigt ihre Hammer-Kurven im Bikini
Im siebten Himmel
Darum macht Justin Trudeau Katy Perry so glücklich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf