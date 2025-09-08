Herzzerreißend! Hebamme nach Geburts-Drama in Haft

Austro-Hebamme drohen bis zu fünf Jahre Haft

Die 69-jährige Austro-Hebamme sitzt jetzt unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung in Untersuchungshaft. Dafür drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Das heimische Außenministerium auf „Krone“-Anfrage zu dem Fall: „Wir bestätigen die Verhaftung einer Österreicherin in Kroatien.“ Man bitte aber um Verständnis, aus Datenschutzgründen könnten keine weiteren Informationen derzeit weitergeben werden.