Zwilling stirbt

Herzzerreißend! Hebamme nach Geburts-Drama in Haft

Österreich
08.09.2025 06:00
Rund 900 Babys erblicken jedes Jahr bei Hausgeburten (Symbolbild) das Licht der Welt in Österreich – eine Austro-Hebamme sitzt jetzt in Kroatien in Haft.(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Afr)

Furchtbare Tragödie bei einer Hausgeburt von Zwillingen unter der Aufsicht einer österreichischen Hebamme in Kroatien. Ein Baby stirbt, die 69-jährige zertifizierte Geburtshelferin sitzt jetzt wegen Verdacht der fahrlässigen Tötung in Haft. Die „Krone“ kennt die Details.

Zu dem Todesdrama mit juristischem Nachspiel kommt es in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag in der auch bei heimischen Touristen beliebten kroatischen Hauptstadt Zagreb. Eine zertifizierte 69-jährige Hebamme aus Österreich steht bei der geplanten Hausgeburt einer werdenden Zwillings-Mutter bei.

Not-Operation bei Mutter, nur ein Baby überlebt
Dabei kommt es aber zu ebenso heftigen wie tragischen Komplikationen. Aufgrund einer sogenannten Plazentaretention wird die heftig blutende 42-Jährige unter Lebensgefahr mit dem Rettungswagen ins Spital eingeliefert. Nur eines der beiden Kinder kann in dieser Schicksalsnacht gerettet werden.

Wir können die Verhaftung einer Österreicherin in Kroatien bestätigen.

„Die Frau wurde sofort in den Operationssaal gebracht, das lebende Baby in unsere Neugeburtenstation, so Dr. Trpimir Goluž, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinischen Krankenhauszentrum Zagreb. Nachsatz des Mediziners: Der einzig wirklich sichere Ort für eine Geburt sei ein spezialisiertes Krankenhaus, das über die nötige Ausrüstung verfüge, um den Zustand von Baby und Mutter während des gesamten Prozesses zu überwachen.

Zu dem herzzerreißenden Todes-Drama bei einer Zwillingsgeburt kommt es in auch bei heimischen Touristen beliebten kroatischen Hauptstadt Zagreb.(Bild: stock.adobe.com null)

Austro-Hebamme drohen bis zu fünf Jahre Haft
Die 69-jährige Austro-Hebamme sitzt jetzt unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung in Untersuchungshaft. Dafür drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Das heimische Außenministerium auf „Krone“-Anfrage zu dem Fall: „Wir bestätigen die Verhaftung einer Österreicherin in Kroatien.“ Man bitte aber um Verständnis, aus Datenschutzgründen könnten keine weiteren Informationen derzeit weitergeben werden.

Detail am Rande: Wenn bei einer Hausgeburt in Kroatien etwas schiefgeht, liegt die Verantwortung ausschließlich bei der Familie und der hinzugezogenen Hebamme.

Rund 900 Hausgeburten pro Jahr in Österreich
In Österreich erblicken jedes Jahr rund 900 Babys bei Hausgeburten mit Hebammen das Licht der Welt. Das entspricht einem Anteil von etwas mehr als einem Prozent aller Geburten, der Rest geht in Spitälern über die Bühne.

