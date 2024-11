Prozess gegen Mutter nach fataler Hausgeburt

Geplant oder nicht?

Geklärt soll werden, ob die Mutter eine Geburt im Spital geplant hatte, oder ob sie das Kind absichtlich alleine in ihrem Badezimmer zur Welt gebracht hatte. Das wäre grob fahrlässig gewesen, der Verteidiger der Mutter jedoch betonte wiederholt, die Geburt sei „nach dem Duschen spontan passiert“ und sie habe ihr Handy nicht in Reichweite gehabt. Alles, was sie noch wisse, sei, dass sie sich vor Schmerz nicht bewegen habe können, bis irgendwann „der Körper herausgeschaut hat“, sich aber nicht bewegt habe und beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits grau-blau verfärbt gewesen sei.