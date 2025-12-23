Bub (4) nach Badeunglück im Krankenhaus verstorben

Schreckliche Tragödie in Südtirol: Ein vierjähriger Bub ist nach einem Badeunglück vergangene Woche in Graun im Vinschgau am Montag im Bozner Krankenhaus verstorben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nach wie vor unklar.
Der Vierjährige war in einem Hallenbad reglos im Wasser liegend aufgefunden worden und hatte reanimiert werden müssen. Anschließend wurde der Bub mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus geflogen.
Ärzte konnten Bub nicht retten
Dort wurde das Kind seither intensivmedizinisch behandelt. Doch die Ärzte konnten letztlich für den Vierjährigen nichts mehr tun. Am Montag verstarb er, wie Südtiroler Medien berichteten.
Ermittlungen noch im Gange
Wie es zu dem Unglück am Montag vergangener Woche gekommen war, war vorerst weiter unklar. Staatsanwaltschaft und Carabinieri hatten Ermittlungen aufgenommen, hieß es.
