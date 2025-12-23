Haus stand in Flammen: Bewohnerin (76) verletzt

Bewohnerin gelang selbst die Flucht

120 Kräfte von zwölf Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Die 76-jährige Hausbewohnerin hatte sich bereits selbst in Sicherheit gebracht und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins LKH Graz eingeliefert. Laut Polizei gab die Frau an, zuvor einen Ofen angeheizt zu haben und dann eingeschlafen zu sein.