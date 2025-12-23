Haus stand in Flammen: Bewohnerin (76) verletzt

In Petersdorf II (steirischer Bezirk Graz-Umgebung) stand Montagnacht ein Wohnhaus in Vollbrand, 120 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Die 76-jährige Bewohnerin dürfte einen Ofen eingeheizt haben und danach eingeschlafen sein. Die Frau wurde beim Brand verletzt und ins LKH Graz eingeliefert.
Am Montag gegen 23.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Brand eines Einfamilienhauses in Petersdorf II (Bezirk Graz-Umgebung) alarmiert. Da sich in unmittelbarer Nähe des Hauses eine Tischlerei und ein Wirtschaftsgebäude befinden, galt es für die Feuerwehren, besonders rasch einzugreifen.
Bewohnerin gelang selbst die Flucht
120 Kräfte von zwölf Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Die 76-jährige Hausbewohnerin hatte sich bereits selbst in Sicherheit gebracht und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins LKH Graz eingeliefert. Laut Polizei gab die Frau an, zuvor einen Ofen angeheizt zu haben und dann eingeschlafen zu sein.
Trotz raschen Einschreitens der Feuerwehren brannte das Haus zur Gänze aus. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.
