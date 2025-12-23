Vorteilswelt
Polizei ermittelt

Chlor in Teiche geleert: Tausende Fische verendet

Steiermark
23.12.2025 09:23
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Unfassbare Tat in Ramsau ein Dachstein (steirischer Bezirk Liezen): Ein unbekannter Täter soll Fischteiche mit Chlor verunreinigt haben. Mehrere Tausend Forellen sind verendet. Die Polizei ermittelt.

0 Kommentare

Gegen 14.40 Uhr wurde eine Polizeistreife am Montag darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Bereich Leiten in der Gemeinde Ramsau am Dachstein zu Manipulationen an mehreren Fischteichen gekommen sein soll. Es besteht der unglaubliche Verdacht, dass ein bislang unbekannter Täter das Wasser durch Chlorgranulat absichtlich verunreinigt hat.

Mehrere Tausend Regenbogenforellen, Bachforellen, Seeforellen und Saiblinge in 18 Teichen sind verendet. Der Schaden ist erheblich.

Verendete Fische sichergestellt
Durch Polizeibeamte sowie ein umweltkundiges Organ wurde eine Tatort- und Spurensicherung durchgeführt. Im Zuge der Tatortarbeit wurden auch Gewässerproben entnommen, verendete Fische gesichert und mutmaßliches Chlorgranulat im Bereich der Teichanlagen sichergestellt. 

Derzeit erfolgt laut Polizei die Auswertung der im Bereich der Teichanlagen installierten Wildkameras. Zudem wurden Befragungen im Umfeld durchgeführt. Das gesamte Schadensausmaß kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden.

Steiermark
