Chlor in Teiche geleert: Tausende Fische verendet

Gegen 14.40 Uhr wurde eine Polizeistreife am Montag darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Bereich Leiten in der Gemeinde Ramsau am Dachstein zu Manipulationen an mehreren Fischteichen gekommen sein soll. Es besteht der unglaubliche Verdacht, dass ein bislang unbekannter Täter das Wasser durch Chlorgranulat absichtlich verunreinigt hat.