USA: Hier kommen Babys schon süchtig zur Welt

Sucht erkennt man am Schreien der Kinder

In West Virginia wurde zwischen 2020 und 2022 fast jedes achte Baby mit Drogenbelastung geboren. Dass Neugeborene mit Suchterscheinungen zur Welt kommen, erkennt man am Schrei, erklärt ein amerikanischer Arzt: „Man erkennt sehr schnell, dass es ein Schrei des Schmerzes ist“. Meist werden solche Kinder ihren Eltern weggenommen. Sie haben in ihrem späteren Leben ein deutlich höheres Risiko für ADHS, Angstzustände oder Depressionen. In West Virginia haben acht Prozent der Kinder keine Eltern.