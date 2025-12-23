Star-DJ im Interview

Alle Farben: „Leide noch immer unter Lampenfieber“

Adabei-TV Clips
23.12.2025 10:03
0 Kommentare

Er zählt zu den erfolgreichsten DJs Europas – und greift jetzt einen echten Klassiker auf: Mit „Oh What A Night“ bringt Alle Farben einen legendären 70er-Jahre-Song zurück auf die Tanzfläche. krone.tv hat den Star-DJ zum Interview getroffen – mehr dazu im Video. 

