So stehen die Chancen auf Polarlichter 2026

Das war beim jüngsten in Österreich zu sehenden Polarlicht in der Nacht auf 12. November der Fall. Die oft grüne Aurora vom Nord- und Südpol war allerdings nicht zu sehen. „Wenn wir hierzulande Polarlichter beobachten, sehen wir meist die sogenannte ‘Rote Aurora‘, die durch den Zusammenstoß von Sauerstoffatomen mit sehr schnellen Teilchen aus dem Erdmagnetfeld in Höhen über 300 Kilometern verursacht wird“, sagte Eva Weiler vom Austrian Space Weather Office. Die „Grüne Aurora“, die von Fotos bekannt ist, entsteht in ungefähr 100 Kilometern Höhe.