Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Atzgersdorfs Damen top

Meistertitel? „Ich habe da ein gutes Gefühl“

Handball
23.12.2025 10:00
Atzgersdorf um Anabel Cosic (li.) und Alina Bohnen bejubelte die Winterkrone.
Atzgersdorf um Anabel Cosic (li.) und Alina Bohnen bejubelte die Winterkrone.(Bild: GEPA)

Hut ab, Winterkrone auf! Atzgersdorfs Handballerinnen spielten einen bärenstarken Herbst, gehen als WHA-Spitzenreiter in die Weihnachtspause. Boss Christian Mahr sieht diese Saison auch gute Chancen auf den TItelcoup: „Wir sind als Team und im Verbund, gerade in der Deckung, richtig stark.“

0 Kommentare

Mit neun Siegen in zehn Spielen Liga-Spitzenreiter. Erstmals sogar Winterkönig – die Handball-Damen von MADx WAT Atzgersdorf sind auf Wolke sieben. „Die letzten Monate waren echt unglaublich, samt Europacup-Auftritte, selbst gegen die Legionärs-Truppe PAOK, eine Bestätigung für unsere Arbeit“, bejubelt Boss Christian Mahr auch, dass man Wiens Verein des Jahres wurde (mit Rugby Union Donau und Smashing Suns). Tenor: „Das würdigt unsere sportlichen Erfolge, aber auch das Engagement, die Leidenschaft und die Gemeinschaft, die uns ausmachen.“

Topschützin und 7-Meter-Schützin Lara Brezenci.
Topschützin und 7-Meter-Schützin Lara Brezenci.(Bild: Gottfried Gögginger)

Bestes Beispiel: Statt einer Klub-Weihnachtsfeier – dafür gibt’s einen großen Faschingsevent – machten sich Damen- und Herren-Einserteams, die sich stets unterstützen, selbst eine kleine Feier aus und ließen den Matchabend ausklingen. Zurück zur WHA – worauf basiert der Erfolg im Team um Kapitänin und Toptorfrau Nicole Ivkic? Mahr, der in seiner langen Tätigkeit noch nie so gut überwinterte: „Wir spielen souveränen Handball, haben tollen Teamspirit und individuell um Lea Kofler, Ivkic, Cosic, Brezenci oder Bohnen Qualität. Aber: Wir sind vor allem im Verbund, gerade in der Deckung, sei’s in einem 5-1 oder 3-2-1, eine Klasse besser als in den letzten Jahren.“

Klubboss Christian Mahr (2. v. li.) bei der Sportstars-Gala als Wiens Verein des Jahres.
Klubboss Christian Mahr (2. v. li.) bei der Sportstars-Gala als Wiens Verein des Jahres.(Bild: WAT Atzgersdorf)

Trainer-Rückkehrer Olivier Haunold freut sich über eine Truppe, die selbst Verantwortung übernimmt und Dinge klar anspricht. Mahr glaubt fest an den Meistertitel, den ersten nach 2019: „Ich habe da ein gutes Gefühl.“ 

WHA-Meisterliga: 1. Atzgersdorf (18/10), 2. Tulln (17/10), 3. Hypo NÖ (14/9), ...5. MGA Fivers (12/10).

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
129.367 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
123.864 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
111.474 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Handball
Atzgersdorfs Damen top
Meistertitel? „Ich habe da ein gutes Gefühl“
„say my name right“
Auch Superstar Vonn ist Fan der App aus Österreich
Handball – Das Magazin
Positive Bilanz: Spannende Liga und neuer Liga-Cup
129 von 176 Stimmen
Moustafa bleibt auch nach 25 Jahren IHF-Präsident
Handball-Rückblick
Nationalteams im Aufschwung & Meisterliga-Spannung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf