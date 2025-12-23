Meistertitel? „Ich habe da ein gutes Gefühl“

Bestes Beispiel: Statt einer Klub-Weihnachtsfeier – dafür gibt’s einen großen Faschingsevent – machten sich Damen- und Herren-Einserteams, die sich stets unterstützen, selbst eine kleine Feier aus und ließen den Matchabend ausklingen. Zurück zur WHA – worauf basiert der Erfolg im Team um Kapitänin und Toptorfrau Nicole Ivkic? Mahr, der in seiner langen Tätigkeit noch nie so gut überwinterte: „Wir spielen souveränen Handball, haben tollen Teamspirit und individuell um Lea Kofler, Ivkic, Cosic, Brezenci oder Bohnen Qualität. Aber: Wir sind vor allem im Verbund, gerade in der Deckung, sei’s in einem 5-1 oder 3-2-1, eine Klasse besser als in den letzten Jahren.“