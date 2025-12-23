Meistertitel? „Ich habe da ein gutes Gefühl“

Hut ab, Winterkrone auf! Atzgersdorfs Handballerinnen spielten einen bärenstarken Herbst, gehen als WHA-Spitzenreiter in die Weihnachtspause. Boss Christian Mahr sieht diese Saison auch gute Chancen auf den TItelcoup: „Wir sind als Team und im Verbund, gerade in der Deckung, richtig stark.“
Mit neun Siegen in zehn Spielen Liga-Spitzenreiter. Erstmals sogar Winterkönig – die Handball-Damen von MADx WAT Atzgersdorf sind auf Wolke sieben. „Die letzten Monate waren echt unglaublich, samt Europacup-Auftritte, selbst gegen die Legionärs-Truppe PAOK, eine Bestätigung für unsere Arbeit“, bejubelt Boss Christian Mahr auch, dass man Wiens Verein des Jahres wurde (mit Rugby Union Donau und Smashing Suns). Tenor: „Das würdigt unsere sportlichen Erfolge, aber auch das Engagement, die Leidenschaft und die Gemeinschaft, die uns ausmachen.“
Bestes Beispiel: Statt einer Klub-Weihnachtsfeier – dafür gibt’s einen großen Faschingsevent – machten sich Damen- und Herren-Einserteams, die sich stets unterstützen, selbst eine kleine Feier aus und ließen den Matchabend ausklingen. Zurück zur WHA – worauf basiert der Erfolg im Team um Kapitänin und Toptorfrau Nicole Ivkic? Mahr, der in seiner langen Tätigkeit noch nie so gut überwinterte: „Wir spielen souveränen Handball, haben tollen Teamspirit und individuell um Lea Kofler, Ivkic, Cosic, Brezenci oder Bohnen Qualität. Aber: Wir sind vor allem im Verbund, gerade in der Deckung, sei’s in einem 5-1 oder 3-2-1, eine Klasse besser als in den letzten Jahren.“
Trainer-Rückkehrer Olivier Haunold freut sich über eine Truppe, die selbst Verantwortung übernimmt und Dinge klar anspricht. Mahr glaubt fest an den Meistertitel, den ersten nach 2019: „Ich habe da ein gutes Gefühl.“
WHA-Meisterliga: 1. Atzgersdorf (18/10), 2. Tulln (17/10), 3. Hypo NÖ (14/9), ...5. MGA Fivers (12/10).
