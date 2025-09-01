Amtsgeheimnis fällt: Was das für uns alle bedeutet

Mit 1. September ist in Österreich das jahrzehntelang gültige Amtsgeheimnis Geschichte. Mit dem neuen Informationsfreiheitsgesetz bekommen Bürgerinnen und Bürger erstmals ein Grundrecht auf Zugang zu staatlichen Informationen. „Das ist ein großer Fortschritt – Bürger haben nun das Recht auf Dokumente, nicht nur auf vage Auskünfte“, sagt Datenjournalist Markus Hametner vom Forum Informationsfreiheit im Gespräch mit krone.tv.