27-Jähriger aus NÖ stürzte 80 Meter in den Tod

Der 27-jährige Niederösterreicher war mit einem Bergführer in einer Vierergruppe unterwegs. Kurz nach der Mittelspitze, dem höchsten Punkt des Watzmanns (2713 Meter) rutschte der Mann in einem einfachen und nicht gesicherten Teil ab und stürzte circa 80 Meter in eine Rinne auf der Ostseite des Watzmanns.

Notarzt stellt nur mehr Tod fest

Dabei verletzte er sich tödlich. Ein Bergretter und ein Notarzt wurden vom Rettungshubschrauber „CH 14“ zum Verunglückten geflogen. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Die Begleiter des jungen Mannes wurden vom Rettungshubschrauber ausgeflogen und vom Kriseninterventionsdienst der deutschen Bergrettung betreut.