Dieses Bundesland ist Spitzenreiter bei E-Autos

Plus bei neuen Pkw

Insgesamt ist die Anzahl der neu zugelassenen Autos heuer eine positive Nachricht für die kriselnde Automotive-Branche: „Im August 2025 haben die Pkw-Neuzulassungen mit einem Plus von mehr als einem Viertel gegenüber dem Vorjahr erneut kräftig zugelegt, nachdem sie bereits im Juli um ein Drittel gestiegen waren. Unterm Strich wurden heuer in den ersten acht Monaten um 10,7 Prozent mehr Neuwagen für den Verkehr zugelassen als im gleichen Zeitraum 2024“, sagt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, zu den bundesweiten Ergebnissen.