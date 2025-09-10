Vorteilswelt
Verbrenner verlieren

Dieses Bundesland ist Spitzenreiter bei E-Autos

Oberösterreich
10.09.2025 10:00
Laden statt Tanken: E-Autos werden beliebter.
Laden statt Tanken: E-Autos werden beliebter.(Bild: P. Huber)

Ein Viertel der heuer neu zugelassenen Autos fährt in Oberösterreich elektrisch – in keinem anderen Bundesland ist der Anteil der E-Pkw so hoch. Die Verbrenner verlieren hingegen bundesweit an Boden. Keine Rolle spielt (bisher) der Wasserstoff-Antrieb.

Zwischen Jänner und August wurden in Oberösterreich 7426 neue Elektro-Autos zugelassen – das entspricht knapp 25 Prozent aller Neuzulassungen. Österreichweit lag der Anteil der E-Pkw bei 21,5 Prozent. Am wenigsten elektrische Personenkraftwagen wurden mit einem Anteil von 17 Prozent in der Steiermark zugelassen. Das geht aus einer Auswertung der Statistik Austria für die „Krone“ hervor.

Die Zahlen zeigen: Elektro wird immer beliebter. Denn im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren bundesweit nur 16,5 Prozent der neu zugelassenen Pkw elektrisch unterwegs. Die Verbrenner verlieren hingegen an Boden: Heuer fahren vier von zehn neuen Autos mit Benzin und Diesel, im Vorjahr waren es noch mehr als die Hälfte.

Keine Wasserstoff-Autos
Zurück nach Oberösterreich: Zunehmend greifen Autokäufer im Land ob der Enns auch zu Hybrid-Gefährten, rund 11500 dieser Fahrzeuge wurden heuer bereits zugelassen (entspricht einem Anteil von etwa 38 Prozent). Keine Rolle spielen hingegen Wasserstoff-Antriebe: Kein einziges Auto mit Brennstoffzelle wurde heuer neu zugelassen. 

Davon nicht beirren lässt sich BMW: Der Autokonzern gab kürzlich, wie berichtet, bekannt, dass im Motorenwerk in Steyr ab 2028 die Serienproduktion von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen startet. 50 Millionen Euro investiert BMW dafür in den Standort in Oberösterreich.

Plus bei neuen Pkw
Insgesamt ist die Anzahl der neu zugelassenen Autos heuer eine positive Nachricht für die kriselnde Automotive-Branche: „Im August 2025 haben die Pkw-Neuzulassungen mit einem Plus von mehr als einem Viertel gegenüber dem Vorjahr erneut kräftig zugelegt, nachdem sie bereits im Juli um ein Drittel gestiegen waren. Unterm Strich wurden heuer in den ersten acht Monaten um 10,7 Prozent mehr Neuwagen für den Verkehr zugelassen als im gleichen Zeitraum 2024“, sagt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, zu den bundesweiten Ergebnissen.

Oberösterreich

