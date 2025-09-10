Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Notlage am Dachstein

Lettische Urlauberin aus Gletscherspalte gerettet

Oberösterreich
10.09.2025 08:51
Am Dachstein kam es zu dem brenzligen Vorfall.
Am Dachstein kam es zu dem brenzligen Vorfall.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Zwei deutsche Kletterer haben am Montag eine lettische Urlauberin aus einer Gletscherspalte am Dachstein gerettet. Dank ihres raschen Eingreifens überstand die Frau den Unfall unterkühlt und durchnässt, aber unverletzt. Die Polizei warnte: Die Bedingungen am Gletscher seien derzeit besonders anspruchsvoll.

0 Kommentare

Ein 55-Jähriger und seine 46-jährige Gattin aus Lettland bestiegen am Montag den Hohen Dachstein. Sie fuhren mit der Hunerkogel Seilbahn auf den Berg und wählten als Anstieg den Klettersteig über die sogenannte „Schulter“. Die Bedingungen sind derzeit sehr anspruchsvoll und erfordern ein gewisses Maß an alpinistischen Fähigkeiten. Insbesondere die Überwindung der Randkluft und des Bergschrunds kann zur Herausforderung werden.

Sturz nach lautem Schrei
Gegen 16.50 Uhr befand sich das Ehepaar im Abstieg vom Dachstein und wollte die Randkluft und den Bergschrund überschreiten. Der 55-Jährige geriet dabei ins Rutschen, konnte einen Sturz in die Gletscherspalte gerade noch verhindern. Sein panischer Ruf hat seine Gattin zu laufenden und hastigen Bewegungen verleitet, weshalb sie am Schnee ausrutschte und mehrere Meter tief in die Gletscherspalte stürzte.

Standplatz errichtet
Der Mann machte daraufhin mit Hilferufen auf sich aufmerksam.
Zu dieser Zeit näherte sich rein zufällig ein 60-jähriger deutscher Kletterer, der mit seiner Kletterpartnerin die Maix Kante am Hohen Dirndl gemeistert hatte und mit flottem Schritt von der Seethalerhütte kommend versuchte, die letzte Seilbahn zu erreichen. Der Deutsche und seine Partnerin, später auch zwei weitere unbekannte Zeugen, zögerten nicht, errichteten einen Standplatz im Firn, ließen eine Seilrolle zu der 46-Jährigen in die Spalte und instruierten sie, wie sie die Rolle an ihrem Klettergurt befestigen muss.

Lesen Sie auch:
Der Dachstein ist eine Touristen-Attraktion, doch sein Erscheinungsbild ändert sich rasant. 
Dynamik am Dachstein
Gletscher schmilzt rasant: „Bitte bleibt am Weg!“
27.08.2025
Erstaunen am Dachstein
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
18.08.2025

Unterkühlt, aber unverletzt
Die Lettin war laut Auskunft des deutschen Kletterers schon etwas eingeschmolzen und steckte in der Spalte richtig fest. Erst mit Knoten im Rettungsseil konnte die notwendige Kraftübertragung erreicht werden und die Retter konnten die Frau aus der Spalte ziehen. Die Gerettete war durchnässt und deutlich unterkühlt. Eine ärztliche Hilfe wurde abgelehnt und war bislang auch nicht notwendig. Die Letten setzen nach dem Zwischenfall ihren Österreichurlaub fort und zeigten sich überaus dankbar. Zweifelsohne hat das gekonnte und beherzte Einschreiten der beiden deutschen Kletterer Schlimmeres verhindert.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
DachsteinLettland
Polizei
Unfall
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.701 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
169.898 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
109.659 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2204 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1755 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1625 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Verbrenner verlieren
Dieses Bundesland ist Spitzenreiter bei E-Autos
Notlage am Dachstein
Lettische Urlauberin aus Gletscherspalte gerettet
Reue nach Skandal
Auf Prügel-Szene folgt Einsatz für soziale Zwecke
Bub nicht angeschnallt
Drogenlenkerin hatte ihre Kinder im Auto mit dabei
Krone Plus Logo
Hotelchef sauer:
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf