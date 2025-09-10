Lettische Urlauberin aus Gletscherspalte gerettet

Zwei deutsche Kletterer haben am Montag eine lettische Urlauberin aus einer Gletscherspalte am Dachstein gerettet. Dank ihres raschen Eingreifens überstand die Frau den Unfall unterkühlt und durchnässt, aber unverletzt. Die Polizei warnte: Die Bedingungen am Gletscher seien derzeit besonders anspruchsvoll.
Ein 55-Jähriger und seine 46-jährige Gattin aus Lettland bestiegen am Montag den Hohen Dachstein. Sie fuhren mit der Hunerkogel Seilbahn auf den Berg und wählten als Anstieg den Klettersteig über die sogenannte „Schulter“. Die Bedingungen sind derzeit sehr anspruchsvoll und erfordern ein gewisses Maß an alpinistischen Fähigkeiten. Insbesondere die Überwindung der Randkluft und des Bergschrunds kann zur Herausforderung werden.
Sturz nach lautem Schrei
Gegen 16.50 Uhr befand sich das Ehepaar im Abstieg vom Dachstein und wollte die Randkluft und den Bergschrund überschreiten. Der 55-Jährige geriet dabei ins Rutschen, konnte einen Sturz in die Gletscherspalte gerade noch verhindern. Sein panischer Ruf hat seine Gattin zu laufenden und hastigen Bewegungen verleitet, weshalb sie am Schnee ausrutschte und mehrere Meter tief in die Gletscherspalte stürzte.
Standplatz errichtet
Der Mann machte daraufhin mit Hilferufen auf sich aufmerksam.
Zu dieser Zeit näherte sich rein zufällig ein 60-jähriger deutscher Kletterer, der mit seiner Kletterpartnerin die Maix Kante am Hohen Dirndl gemeistert hatte und mit flottem Schritt von der Seethalerhütte kommend versuchte, die letzte Seilbahn zu erreichen. Der Deutsche und seine Partnerin, später auch zwei weitere unbekannte Zeugen, zögerten nicht, errichteten einen Standplatz im Firn, ließen eine Seilrolle zu der 46-Jährigen in die Spalte und instruierten sie, wie sie die Rolle an ihrem Klettergurt befestigen muss.
Unterkühlt, aber unverletzt
Die Lettin war laut Auskunft des deutschen Kletterers schon etwas eingeschmolzen und steckte in der Spalte richtig fest. Erst mit Knoten im Rettungsseil konnte die notwendige Kraftübertragung erreicht werden und die Retter konnten die Frau aus der Spalte ziehen. Die Gerettete war durchnässt und deutlich unterkühlt. Eine ärztliche Hilfe wurde abgelehnt und war bislang auch nicht notwendig. Die Letten setzen nach dem Zwischenfall ihren Österreichurlaub fort und zeigten sich überaus dankbar. Zweifelsohne hat das gekonnte und beherzte Einschreiten der beiden deutschen Kletterer Schlimmeres verhindert.
