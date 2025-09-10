Lettische Urlauberin aus Gletscherspalte gerettet

Standplatz errichtet

Der Mann machte daraufhin mit Hilferufen auf sich aufmerksam.

Zu dieser Zeit näherte sich rein zufällig ein 60-jähriger deutscher Kletterer, der mit seiner Kletterpartnerin die Maix Kante am Hohen Dirndl gemeistert hatte und mit flottem Schritt von der Seethalerhütte kommend versuchte, die letzte Seilbahn zu erreichen. Der Deutsche und seine Partnerin, später auch zwei weitere unbekannte Zeugen, zögerten nicht, errichteten einen Standplatz im Firn, ließen eine Seilrolle zu der 46-Jährigen in die Spalte und instruierten sie, wie sie die Rolle an ihrem Klettergurt befestigen muss.