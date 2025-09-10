Bildungsforscher warnt vor KI im Klassenzimmer

Bildung hauptsächlich von Lehrenden abhängig

Zierer zählt zu den bekanntesten Erziehungswissenschaftlern in Deutschland. Er warnt schon lange vor zu viel Technik im Klassenraum. Nach seiner Überzeugung ist gute Bildung hauptsächlich von den Lehrerinnen und Lehrern und weniger von modernen Geräten abhängig. In der Diskussion um Smartphones in den Klassen unterstützt Zierer zudem die deutsche Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Diese hatte ein Verbot der Nutzung von Handys an Volksschulen verlangt. „Private Endgeräte haben in Schulen nichts verloren“, sagt auch Zierer. Die Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung stützten den Vorstoß zum Mobiltelefon-Verbot. Es stehe „völlig außer Frage, dass private Endgeräte Bildungskiller sind, weil sie zu sehr ablenken und zu viel Aufmerksamkeit auf Unwesentliches lenken“. Wichtig sei, dass dann auch die Lehrkräfte auf das Telefon verzichteten.