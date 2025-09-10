Was finnische Schulen besser machen als unsere

Alles ganz anders als zu Hause – so könnte man die Eindrücke der 15 Jugendlichen nach einer Woche in Ikaalinen in Finnland wohl zusammenfassen: „Keine Geschlechtertrennung bei den Toiletten in der Schule, Jugendzentren auch in kleinen Dörfern, kleinere Schulklassen, viel mehr Digitalisierung und keine schweren Schultaschen zum Schleppen“, zählen etwa Lara (15) und Erik (17) auf.