Schüler berichten

Was finnische Schulen besser machen als unsere

Kärnten
10.09.2025 10:00

Schülerinnen und Schüler des Mössingergymnasiums in Klagenfurt opferten eine Woche ihrer Sommerferien, um in Finnland Kultur, Sprache und Schulsystem kennenzulernen. Dabei machten sie überraschende Erkenntnisse.

Alles ganz anders als zu Hause – so könnte man die Eindrücke der 15 Jugendlichen nach einer Woche in Ikaalinen in Finnland wohl zusammenfassen: „Keine Geschlechtertrennung bei den Toiletten in der Schule, Jugendzentren auch in kleinen Dörfern, kleinere Schulklassen, viel mehr Digitalisierung und keine schweren Schultaschen zum Schleppen“, zählen etwa Lara (15) und Erik (17) auf.

Kärnten

Krone Plus Logo
Schüler berichten
Was finnische Schulen besser machen als unsere
Tradition in St. Veit
Vom „Privileg“, Wiesenmarkt feiern zu dürfen
Schwere Verletzungen
Mann (35) trat seiner Freundin mit Fuß ins Gesicht
Krone Plus Logo
Koch zum ICE-Start
Drei ganz große Herausforderer für den Favoriten
Krone Plus Logo
Fußfessel weg
Wollte Opfern helfen: EXW-Schnösel wieder in Haft
