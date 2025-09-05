Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ruppige Diskussionen“

Nach JJ-Eklat: ORF „begrüßt“ Israels ESC-Teilnahme

Medien
05.09.2025 09:31
ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit ESC-Sieger JJ
ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit ESC-Sieger JJ(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Der ORF ist nicht gewillt, Israel vom Eurovision Songcontest (ESC) auszuschließen. Am Küniglberg wird jedoch betont, dass die endgültige Entscheidung andere Gremien treffen müssten. Hinter den Kulissen würde es zeitweise „ruppig“ zugehen.

0 Kommentare

Songcontest-Gewinner Johannes Pietsch hat nach seinem Sieg mit negativen Kommentaren zu Israel für Aufsehen gesorgt. Ginge es nach ihm, solle der jüdische Staat aufgrund des Krieges im Gazastreifen vom ESC ausgeschlossen werden und in Wien nicht teilnehmen dürfen. Seine Aussagen sorgten damals für internationale Schlagzeilen – und ließen seinen Sieg in den Schatten rücken.

Der ORF will das jedoch nicht mittragen. Gegenüber der „Krone“ wird betont, dass man sich für Israel einsetzen werde: „Wir würden es begrüßen, wenn Israel teilnimmt“, erklärte Generaldirektor Roland Weißmann auf Anfrage. Diese Entscheidung falle jedoch nicht auf dem Küniglberg.

Für eine Teilnahme müssten zuerst zwei Dinge passieren: Erstens müssten sich die Israelis selbst dafür entscheiden, in Wien teilnehmen zu wollen. Zweitens wäre die Europäische Rundfunkunion (EBU) als Hauptveranstalterin gefordert, die Teilnahme abzusegnen. Im Hintergrund würden „ruppige Diskussionen“ laufen. Länder wie Portugal, Spanien oder Slowenien stellen sich quer. Weißmann rechnet mit einer Entscheidung bis Jahresende.

Lesen Sie auch:
Keine Gebührenerhöhung – der Rundfunk muss ab 2027 wieder den Rotstift ansetzen. 
Rotstift ansetzen
145 Millionen – der ORF muss erneut sparen
05.09.2025
2026 und 2028
ServusTV und ORF: So teilen sie sich WM und EM
04.09.2025

ESC-Kritik aus Kulturszene
2026 werde „ein tolles Jahr im TV“, versicherte der ORF-Generaldirektor. Dazu zählten Sport-Großereignisse wie die Fußball-WM und die Olympischen Winterspiele, aber eben auch der in Wien ausgetragene Eurovision Song Contest (ESC).

Im Sommer gab es einen offenen Brief von Kulturschaffenden, in denen vor einem „Wegsparen von ORF-Kulturnachrichten und ORF-Kulturprogrammen“ gewarnt und appelliert wurde, „keine Mittel aus dem Kunst- und Kulturbereich zur Finanzierung der Austragung des Song Contests heranzuziehen“.

Die Infografik gibt einen Überblick über die Wiener Stadthalle als Austragungsort des Eurovision Song Contest 2026. Sie zeigt die Lage im Stadtplan, die wichtigsten Veranstaltungsbereiche und zentrale Fakten. Die Halle D ist die größte mit 10.000 Quadratmetern und bietet Platz für über 16.000 Personen. Jährlich finden mehr als 300 Veranstaltungen mit rund einer Million Besuchern statt. Die maximale Nutzfläche beträgt etwa 30.000 Quadratmeter. Quelle: APA/Wiener Stadthalle.

Er habe den Brief beantwortet, verstehe diese Diskussion innerhalb der Kulturszene aber überhaupt nicht. „Man soll sich doch freuen, dass Österreich für die Welt wieder zur Bühne wird!“ 

Und JJ? Der erklärte jüngst in einem Gespräch mit der „Krone“, dass er an seinem Vorgehen nichts ändern würde: „Künstler haben das Recht, sich für alles einzusetzen, wofür sie auch stehen, und das steht auch jedem zu.“ Pietsch würde jeden Schritt genauso gehen. „Beim ESC und auch danach.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
174.109 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
167.362 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
155.649 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1199 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Oberösterreich
KTM-Produktion bald in Indien statt im Innviertel?
929 mal kommentiert
Bei KTM in Mattighofen wurde die Produktion wieder hochgefahren – danke einer ...
Mehr Medien
„Ruppige Diskussionen“
Nach JJ-Eklat: ORF „begrüßt“ Israels ESC-Teilnahme
Rotstift ansetzen
145 Millionen – der ORF muss erneut sparen
75 Prozent der Anteile
Berlusconi-Firma erhält Mehrheit an ProSiebenSat.1
„Syrer beliebter“
Satirezeitung provoziert Kickl mit Freibad-Umfrage
„Glaube, dass wir ...“
Paukenschlag rund um beliebtes ORF-Kabarettduo
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf