Nach JJ-Eklat: ORF „begrüßt“ Israels ESC-Teilnahme

Und JJ? Der erklärte jüngst in einem Gespräch mit der „Krone“, dass er an seinem Vorgehen nichts ändern würde: „Künstler haben das Recht, sich für alles einzusetzen, wofür sie auch stehen, und das steht auch jedem zu.“ Pietsch würde jeden Schritt genauso gehen. „Beim ESC und auch danach.“