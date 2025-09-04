Vorteilswelt
2026 und 2028

ServusTV und ORF: So teilen sie sich WM und EM

Fußball International
04.09.2025 10:13
Baumgartner, Arnautovic und Sabitzer sind – hoffentlich – bei der WM 2026 sowohl im ORF wie ...
Baumgartner, Arnautovic und Sabitzer sind – hoffentlich – bei der WM 2026 sowohl im ORF wie auch, teilweise auf ServusTV zu sehen.(Bild: GEPA, ServusTV)

Die beiden Sender jubeln über „großartige Nachrichten für alle Fußballfans“. Gemeint sind die Übertragungsrechte, die sich ServusTV und der ORF auch für die WM 2026 und die EM 2028 teilen. Die Kooperation wird fortgesetzt.

Schon bei der WM 2022 und der EM 2024 teilten sich die beiden TV-Sender die Übertragungsrechte. Der Weg 2026 und 2028 fortgesetzt. Zunächst bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in Übersee. Da heißt es dann „Vorteil ORF“. Bedeutet konkret: Beide Sender übertragen jeweils 52 Spiele live, der ORF bekommt das Eröffnungsspiel sowie das Finale exklusiv. Beide Sender zeigen jeweils vier Achtelfinal-Begegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinal-Partie. Bei (immer realistischer werdender) Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft zeigt ServusTV das zweite Spiel der Gruppenphase und bei Weiterkommen das Sechzehntelfinale live. Der ORF überträgt alle restlichen ÖFB-Spiele.

Spieß wird 2028 umgedreht
Bei der Europameisterschaft 2028 im Vereinigte Königreich und Irland wird der Spieß umgedreht. Dann überträgt ServusTV als Rechtehalter an der 18. UEFA EURO-Endrunde (9. Juni bis 9. Juli 2028) an den ORF das Ausstrahlungsrecht an 25 von insgesamt 51 Live-Spielen. ServusTV zeigt 26 Begegnungen live, darunter das Eröffnungsspiel sowie das Finale exklusiv. Beide Sender übertragen jeweils vier Achtelfinal-Begegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinal-Begegnung. Bei Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft zeigt der ORF das zweite Spiel der Gruppenphase und bei Weiterkommen das Achtelfinale live. ServusTV überträgt alle restlichen ÖFB-Spiele.

Zitat Icon

Das Jahr 2026 ist ein Jahr der Superlative und bietet mit der Fußball-WM, dem ESC und Winter-Olympia gleich drei Großproduktionen, umso sinnvoller ist es, hier die Kooperation zu suchen bzw. die bewährte Zusammenarbeit fortzusetzen und WM wie EURO zur Gänze im Free-TV zu halten.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann

Beide Senderchefs geben sich glücklich. „Die neuerliche Zusammenarbeit mit dem ORF ist nicht nur für die beiden Sender sinnvoll, sondern kommt insbesondere den österreichischen Fußballfans zugute und stärkt den heimischen Medienstandort. Insofern ist die Vorfreude auf legendäre Fußballabende“, lässt sich etwa ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider zitieren.

ORF-General Roland Weißmann: „Das Jahr 2026 ist ein Jahr der Superlative und bietet mit der Fußball-WM, dem ESC und Winter-Olympia gleich drei Großproduktionen, umso sinnvoller ist es hier die Kooperation zu suchen bzw. die bewährte Zusammenarbeit fortzusetzen und WM wie EURO zur Gänze im Free-TV zu halten. Das ist damit bis 2028 sichergestellt und wohl ganz im Sinn der Fußballfans.“

Alle zufrieden. Hoffentlich auch die Fußballfans.

