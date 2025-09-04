ServusTV und ORF: So teilen sie sich WM und EM

Schon bei der WM 2022 und der EM 2024 teilten sich die beiden TV-Sender die Übertragungsrechte. Der Weg 2026 und 2028 fortgesetzt. Zunächst bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in Übersee. Da heißt es dann „Vorteil ORF“. Bedeutet konkret: Beide Sender übertragen jeweils 52 Spiele live, der ORF bekommt das Eröffnungsspiel sowie das Finale exklusiv. Beide Sender zeigen jeweils vier Achtelfinal-Begegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinal-Partie. Bei (immer realistischer werdender) Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft zeigt ServusTV das zweite Spiel der Gruppenphase und bei Weiterkommen das Sechzehntelfinale live. Der ORF überträgt alle restlichen ÖFB-Spiele.