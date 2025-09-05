Star-Trainer stürzt und muss in die Notaufnahme

Furioser Alcaraz zieht ins US-Open-Finale ein!
Verletzungssorgen um PSG-Trainer Luis Enrique. Der 55-jährige Spanier ist beim Radfahren gestürzt und musste in die Notaufnahme gebracht werden.
Wie PSG auf X mitteilte, erlitt Enrique einen Schlüsselbeinbruch und musste operiert werden.
Unterstützung des Vereins
„Paris Saint-Germain möchte Luis Enrique seine volle Unterstützung ausdrücken und wünscht ihm eine schnelle Genesung“, erklärte der Klub weiter.
Wann der Spanier wieder an der Seitenlinie stehen kann, ist offen – PSG bangt nun um seinen Chefcoach.
