Marokko qualifiziert sich für die WM 2026

Marokko bei WM 2022 im Halbfinale

Marokko hatte 2022 in Katar unter anderem Belgien, Spanien und Portugal besiegt und dadurch als erstes afrikanisches Team ein WM-Halbfinale erreicht. Dort gab es eine 0:2-Niederlage gegen Frankreich. Auch das Spiel um Platz drei gegen Kroatien ging mit 1:2 verloren.