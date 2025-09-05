Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erinnerungen an 2022

Marokko qualifiziert sich für die WM 2026

Fußball International
05.09.2025 23:31
Jubel bei Marokko
Jubel bei Marokko(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)

Knapp drei Jahre nach dem sensationellen Halbfinal-Einzug in Katar hat sich Marokko erneut für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert.

0 Kommentare

Durch einen 5:0(2:0)-Sieg gegen Niger steht die Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Qualifikationsgruppe E in Afrika fest. Die Tore schossen Ismael Saibari (29. Minute/38.), Ayoub El Kaabi (51.), Hamza Igamane (69.) und Azzedine Ounahi (84.).

Der Tabellenzweite Tansania hatte bereits wenige Stunden zuvor beim 1:1 in Kongo gepatzt. Gegner Niger spielte nach einer Gelb-Roten Karte in der 26. Minute nur noch in Unterzahl. Danach hatte das Team mit seinen Starspielern Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Brahim Diaz (Real Madrid) und dem Neu-Leverkusener Eliesse Ben Seghir leichtes Spiel.

Marokko bei WM 2022 im Halbfinale
Marokko hatte 2022 in Katar unter anderem Belgien, Spanien und Portugal besiegt und dadurch als erstes afrikanisches Team ein WM-Halbfinale erreicht. Dort gab es eine 0:2-Niederlage gegen Frankreich. Auch das Spiel um Platz drei gegen Kroatien ging mit 1:2 verloren.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
182.634 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
172.379 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Oberösterreich
Politiker wegen Poolfüllung jetzt in Bedrängnis
142.056 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Pool im Garten muss befüllt werden, oft macht das die Feuerwehr – rund um den Skandal in ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1802 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1408 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1204 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Fußball International
Erinnerungen an 2022
Marokko qualifiziert sich für die WM 2026
Klub bestätigt
Star-Trainer stürzt und muss in die Notaufnahme
WM-Quali
Italien im Torrausch, Frankreich souverän
Nach Mega-Blamage
Matthäus rechnet mit Nationalmannschaft ab
Nach Blamage bedient
Nagelsmann genervt: „Kann das nicht mehr hören!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf