Viele wandern ohne die richtige Ausrüstung

Laut ÖAMTC-Reisemonitoring planten 2025 rund ein Viertel der Österreicher ihren Sommerurlaub in den Bergen. Besonders im Spätsommer und Herbst zieht es jetzt viele hinaus, da die Temperaturen angenehm sind und die Hauptsaison vorbei ist. Doch gerade dann unterschätzen viele die Gefahren: Wetterumschwünge können binnen Minuten Gewitter bringen, auf nassem Untergrund stürzen schlecht ausgerüstete Wanderer leichter.