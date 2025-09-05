Tolles Schubert-Comeback mit Finaleinzug in Koper

„Ich bin megahappy, dass es mit dem Finale geklappt hat. Aber eigentlich bin ich noch glücklicher über das Gefühl in der Wand. Am Abend war es noch einmal viel besser als am Vormittag, schon beim Aufwärmen“, resümierte Schubert erfreut. Das Resultat zeige dies nicht ganz. „Ich habe im Semifinale oben an der Wand durch einen Fehler etwas liegen gelassen“, so der 34-Jährige. „Das ärgert mich etwas, weil das Halbfinal-Ergebnis im Finale wichtig sein kann.“