Tolles Schubert-Comeback mit Finaleinzug in Koper

Der zweifache Olympia-Dritte Jakob Schubert hat am Freitag in Koper ein gelungenes Comeback nach mehr als einjähriger Wettkampfpause gefeiert.
Der Sportkletterer aus Tirol gewann zunächst die Vorstieg-Qualifikation und zog später im Semifinale als Fünfter ins Finale der Top 8 ein. Dieses geht am Samstagabend (ab 20.00 Uhr) in Szene.
„Ich bin megahappy, dass es mit dem Finale geklappt hat. Aber eigentlich bin ich noch glücklicher über das Gefühl in der Wand. Am Abend war es noch einmal viel besser als am Vormittag, schon beim Aufwärmen“, resümierte Schubert erfreut. Das Resultat zeige dies nicht ganz. „Ich habe im Semifinale oben an der Wand durch einen Fehler etwas liegen gelassen“, so der 34-Jährige. „Das ärgert mich etwas, weil das Halbfinal-Ergebnis im Finale wichtig sein kann.“
