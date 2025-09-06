Vorteilswelt
Wusstest du, dass …

Es bei Krone Sonne nicht nur um Photovoltaik geht?

Österreich
06.09.2025 00:01
Promotion
(Bild: Krone Sonne)

Wusstest du, dass man mit Krone Sonne nicht nur bares Geld spart, sondern auch Freiheit und Sicherheit gewinnt? In unserer neuen Videoreihe „Wusstest du, dass …“ erfährst du, dass es bei Krone Sonne nicht nur um Photovoltaik geht, sondern auch um Service, Vorteile und echte Entlastung.

Drei Themen, drei Videos – und jede Menge Klarheit rund um deine persönliche Energiewende:

  • Wie Förderungen funktionieren und worauf du achten solltest,

  • Warum Krone Sonne alles für dich übernimmt – von Planung bis Förderabwicklung,

  • und wie du mit dem Krone Abo-Vorteil noch zusätzlich sparen kannst.

Aber schau selbst rein 👉🎥

Wusstest du, dass …

… du dir beim Kauf deiner Photovoltaikanlage bis zu 4.000 Euro Förderung sichern kannst? Im Video erfährst du, wie du clever von staatlichen Zuschüssen profitierst – und warum sich deine PV-Anlage dadurch noch mehr auszahlt.

Wusstest du, dass …

… du dich um keine einzige Formalität kümmern musst? Krone Sonne übernimmt die komplette Förderabwicklung für dich – einfach, stressfrei und transparent. Im Video erfährst du, wie entspannt deine Energiewende wirklich sein kann.

Wusstest du, dass …

… du als Krone-Abonnent:in bis zu 400 Euro sparen kannst? Mit dem exklusiven Krone Abo-Vorteil erhältst du beim Kauf deiner PV-Anlage einen Preisnachlass, der direkt von der Rechnung abgezogen wird. Im Video erfährst du, wie du dir diesen Bonus sicherst – einfach, schnell und exklusiv für treue Leser:innen. 

Alle Infos dazu findest du auf Krone Sonne.

Porträt von Promotion
Promotion
krone.tv

