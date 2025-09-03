BMW setzt in Steyr zum Wasserstoff-Höhenflug an

Ein Wasserstoff-Antrieb besteht auf 150 Einzelteilen

Für die Produktion des Brennstoffzellensystems wird in Steyr schon im kommenden Jahr eine bestehende Montagefläche umgebaut. Die Vorserienproduktion beginnt ein Jahr später, 2028 soll es dann mit der Serienproduktion losgehen. „Das Besondere ist, dass die komplexen Brennstoffzellenantriebe aus rund 150 Einzelteilen von speziell geschulten Beschäftigten montiert werden – und das mit hohem Handarbeitsanteil und gleichzeitig höchster Qualitätsanforderungen. Wir nennen das unsere Hightech-Manufaktur“, sagt BMW-Manager Klaus von Moltke, der den Standort in Steyr leitet.