Der „Terminator“ kommt ins BMW-Werk nach Steyr

„I‘ll be back“ – dieses Zitat verbinden viele mit der Rolle des „Terminator“, die Arnold Schwarzenegger verkörperte. Und im September wird Arnie wirklich wieder in Oberösterreich zurück sein. Nachdem er im Herbst 2017 bei der Eröffnung der Zentrale von Batterietechnologiespezialist Kreisel Electric in Rainbach im Mühlkreis für Remmidemmi sorgte, zieht‘s ihn diesmal aber nicht ins Mühlviertel, sondern in in einen anderen Teil des Bundeslandes ob der Enns.