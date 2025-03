BMW gibt für E-Motoren in Steyr weiter Vollgas

Rund 500 Millionen Euro fließen allein in die Errichtung der beiden Produktionslinien für vollelektrische Antriebe. Die erste Linie ist seit September 2024 offiziell auch schon in Betrieb und befindet sich in der Testphase, die als „Vorserienproduktion“ bezeichnet wird. „Wir produzieren bereits in dieser Phase verschiedene Varianten des E-Motors – aktuell sind es zwei unterschiedliche Leistungsklassen“, verrät Helmut Hochsteiner, der die E-Antriebsproduktion in Steyr leitet.