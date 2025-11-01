Home Invasion: Halloween wird Horror für Ehepaar

Sie erwarteten Kinder, die um Süßigkeiten bitten, doch statt verkleideten Jugendlichen öffnete ein Ehepaar aus Wien-Hitzing Freitagnacht Verbrechern ihre Wohnungstüre. Sie wurden von den beiden dunklen, bewaffneten Gestalten schließlich ausgeraubt. Offenbar erkannten auch andere Einbrecher Halloween als Chance, um zuzuschlagen.
Dass es am 31. Oktober abends an der Türe läutet, ist seit einigen Jahren nichts Ungewöhnliches: Der Trend aus den Vereinigten Staaten, dass verkleidete Kinder um die Häuser ziehen, um Süßigkeiten zu ergattern, hat sich auch in unseren Breiten längst etabliert.
Das nutzten Kriminelle im 13. Wiener Gemeindebezirk schamlos aus: Sie läuteten bei einem Mehrparteienhaus zwischen den U-Bahn-Stationen Ober St. Veit und Braunschweiggasse. Doch anstatt auf Schokolade oder Bonbons hatte es das Duo auf eine ganz andere Beute abgesehen.
Mit Schusswaffe in Wohnung gedrängt
Das betroffene Ehepaar hatte bereits Süßigkeiten für Halloween vorbereitet. Als die beiden die Wohnungstür öffneten, nachdem die Verdächtigen einen für Halloween typischen Spruch gerufen hatten, drängten die dunkel gekleideten Gestalten das Ehepaar plötzlich gegen die Tür. Mit einer vorgehaltenen Schusswaffe zwangen sie das Ehepaar in die Wohnung und fesselten die beiden. Währenddessen durchsuchten die Täter die Räume nach Wertgegenständen. Mit Bargeld, Schmuck und Mobiltelefonen flüchteten sie schließlich. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die 79-jährige Frau konnte sich später von ihren Fesseln befreien und bei einer Nachbarin Hilfe holen, die den Polizeinotruf verständigte.
Die Polizei sucht nach zwei unbekannten Tätern und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Beide Männer sind nach Angaben der Opfer sehr schlank und trugen bei der Tat vollständig schwarze Kleidung, darunter Jacke, Hose, Schuhe und Handschuhe. Der erste Täter war etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, hatte hellblaue Augen und eine schwarze Vollmaskierung, vermutlich aus Schal und Haube mit einem weißen, senkrechten Streifen von der Stirn bis zum Genick. Der zweite Täter war etwas kleiner, rund 175 bis 180 Zentimeter groß, ebenfalls schwarz maskiert, vermutlich mit Haube und Schal. Beide sprachen Deutsch mit slawischem Akzent. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, die Opfer blieben körperlich unverletzt.
Gleich mehrere Einbrüche in Kärnten
Auch in Kärnten nutzten bislang unbekannte Täter die günstige Gelegenheit zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser, als deren Besitzer nicht zu Hause waren. In den Bezirken St. Veit an der Glan wurden in drei Fällen Terassentüren eingeschlagen, um sich Zugang zu verschaffen. In einem Fall hatten es Kriminelle besonders leicht: Die Hausbesitzer hatten ihre Terassentüre gar nicht abgesperrt.
Bei einem Einbruch in der Ortschaft Brückl wurde ein Einfamilienhaus durchwühlt – die Täter konnten mit Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro flüchten. In der Gemeinde Althofen, ebenfalls im Bezirk St. Veit/Glan, wurden Münzen, darunter auch Sammlermünzen, gestohlen. Dass die beiden Taten in Zusammenhang stehen, kann die Polizei aktuell nicht ausschließen.
Im Bezirk Villach-Land wurden in Arnoldstein gleich zwei Einbrüche gemeldet. Auch hier wurden die Häuser nach Wertsachen durchsucht, es wurde Bargeld und ein kleiner Tresor entwendet. Auch hier könnte es sein, dass beide Coups von den selben Tätern durchgeführt wurden.
