Home Invasion: Halloween wird Horror für Ehepaar

Mit Schusswaffe in Wohnung gedrängt

Das betroffene Ehepaar hatte bereits Süßigkeiten für Halloween vorbereitet. Als die beiden die Wohnungstür öffneten, nachdem die Verdächtigen einen für Halloween typischen Spruch gerufen hatten, drängten die dunkel gekleideten Gestalten das Ehepaar plötzlich gegen die Tür. Mit einer vorgehaltenen Schusswaffe zwangen sie das Ehepaar in die Wohnung und fesselten die beiden. Währenddessen durchsuchten die Täter die Räume nach Wertgegenständen. Mit Bargeld, Schmuck und Mobiltelefonen flüchteten sie schließlich. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die 79-jährige Frau konnte sich später von ihren Fesseln befreien und bei einer Nachbarin Hilfe holen, die den Polizeinotruf verständigte.