Wird‘s schon eng?

Hamann sorgt sich um Wirtz‘ Zukunft bei Liverpool

Premier League
01.11.2025 10:33
Didi Hamann (li.) findet, dass Florian Wirtz sehr bald in die Gänge kommen muss.
Didi Hamann (li.) findet, dass Florian Wirtz sehr bald in die Gänge kommen muss.(Bild: Jöchl Martin)

Wird‘s für Florian Wirtz bei Liverpool schon eng? Experte Didi Hamann scheint sich jedenfalls schon subtil um die Zukunft des deutschen Edletechnikers zu sorgen. Und nicht nur um seine.

0 Kommentare

Hamann, mit Liverpool 2005 Champions-League-Sieger, sieht in seiner Funktion als Sky-Experte „drei richtige Bretter vor der Brust“ seines Ex-Klubs. „Und Liverpool kann sich nach sechs Pflichtspielniederlagen in den letzten sieben Partien nicht erlauben, noch mehrzu verlieren. Sonst wird‘s für den Trainer eng.“ So schnell kann‘s gehen. Arne Slot, Nachfolger von Jürgen Klopp, wurde gleich in seinem ersten Jahr als Liverpool-Trainer Meister mit den „Reds“, übrigens als erster niederländischer Trainer in der Premier League. Und jetzt, ein halbes Jahr später, soll es schon wieder eng für ihn werden? So scheint jedenfalls der moderne Fußball zu funktionieren. 

Liverpool-Trainer Arne Slot
Liverpool-Trainer Arne Slot(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Punkte müssen her
Heute empfangen die Reds um 21 Uhr Aston Villa an der Anfield Road. Punkt kann das Slot-Team gut gebrauchen. Aktuell hält die Mannschaft nach neun Runden bei 15 Punkten – auf Leader Arsenal Londen fehlen sieben Zähler. Noch eine Niederlage kann sich Slot wohl tatsächlich kaum leisten.

„Anonymer“ Wirtz
Aber Hamann „sorgt“ sich auch um seinen Landsmann. „Wenn Florian Wirtz weiter so anonym bleibt wie bisher, wird sich in Liverpool etwas tun“, grübelt Hamann. Tatsächlich bleibt der bei Leverkusen so überragende Edelzangler in Liverpool noch vieles schuldig. Obwohl seine fußballerische Klasse unbestritten ist, hat er sich noch nicht nahtlos in das Spielsystem von Trainer Arne Slot integriert. Bei Leverkusen hatte Wirtz viele Freiheiten in seiner Rolle als „Zehner“, die er bei Liverpool in der gleichen Form noch nicht erhält. Die Platzierung auf der linken Halbposition, die ihm bei Leverkusen so guttat, findet aktuell seltener statt. Dass Liverpool ganze 150 Mille hinblätterte, um ihn von Deutschland loszueisen, dürfte auch nicht eben befreiend auf Wirtz wirken. Von einem Spieler dieser Preisklasse werden sofortige Top-Leistungen erwartet, was die Erwartungshaltung an Wirtz zusätzlich erhöht.

Noch ist‘s zwischen Florian Wirtz und Liverpool keine innige Liebesbeziehung.
Noch ist‘s zwischen Florian Wirtz und Liverpool keine innige Liebesbeziehung.(Bild: AP/Dave Shopland)
Hamann: „Es wird dann mit Sicherheit Überlegungen geben, wie lange man mit ihm weitermacht.“ Wie immer das aussehen kann. Noch hat Wirtz bei Liverpool keinen Torerfolg vorzuweisen. Beim 5:1 in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt steuerte er immerhin zwei Vorlagen bei. Für Hamann auch nicht vollends zufriedenstellend: „Er hat zwar ein, zwei ordentliche Spiele in der Champions League absolviert, dort geht es aber nicht so schnell und körperbetont zu wie in der Premier League.“

