Hamann sorgt sich um Wirtz‘ Zukunft bei Liverpool

„Anonymer“ Wirtz

Aber Hamann „sorgt“ sich auch um seinen Landsmann. „Wenn Florian Wirtz weiter so anonym bleibt wie bisher, wird sich in Liverpool etwas tun“, grübelt Hamann. Tatsächlich bleibt der bei Leverkusen so überragende Edelzangler in Liverpool noch vieles schuldig. Obwohl seine fußballerische Klasse unbestritten ist, hat er sich noch nicht nahtlos in das Spielsystem von Trainer Arne Slot integriert. Bei Leverkusen hatte Wirtz viele Freiheiten in seiner Rolle als „Zehner“, die er bei Liverpool in der gleichen Form noch nicht erhält. Die Platzierung auf der linken Halbposition, die ihm bei Leverkusen so guttat, findet aktuell seltener statt. Dass Liverpool ganze 150 Mille hinblätterte, um ihn von Deutschland loszueisen, dürfte auch nicht eben befreiend auf Wirtz wirken. Von einem Spieler dieser Preisklasse werden sofortige Top-Leistungen erwartet, was die Erwartungshaltung an Wirtz zusätzlich erhöht.