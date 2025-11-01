Kasper bleibt bei Detroits 2:5 ohne Scorerpunkt

Der Kärntner und seine Detroit Red Wings unterlagen bei den Anaheim Ducks mit 2:5. Alex DeBrincat gelang zwar im zweiten Drittel noch der Anschlusstreffer zum 2:3, doch im Schlussabschnitt sorgten Chris Kreider und Troy Terry für klare Verhältnisse.

Schon am Sonntag geht es für die Wings erneut auswärts bei den San Jose Sharks weiter.