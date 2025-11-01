Kasper bleibt bei Detroits 2:5 ohne Scorerpunkt

Nach dem Doppelpack vom Vortag ist Marco Kasper am Freitag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ohne Scorerpunkt geblieben.
Der Kärntner und seine Detroit Red Wings unterlagen bei den Anaheim Ducks mit 2:5. Alex DeBrincat gelang zwar im zweiten Drittel noch der Anschlusstreffer zum 2:3, doch im Schlussabschnitt sorgten Chris Kreider und Troy Terry für klare Verhältnisse.
Schon am Sonntag geht es für die Wings erneut auswärts bei den San Jose Sharks weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.