„Ich kann jetzt endlich ohne Schmerzen spielen“

Zwei Kreuzbandrisse, Knie-Operationen, Muskelverletzungen. Die Krankenakte von Hartbergs Youba Diarra liest sich wie ein schlechter Horrorfilm. Auch heuer fehlte der talentierte Malier wochenlang, lief daher in dieser Spielzeit erst in einem Meisterschaftsspiel auf – magere 24 Minuten. Zuletzt plagten den 27-Jährigen Bauchmuskel-, Schambein- und Adduktorenprobleme. „Immer nur zuschauen zu müssen, tut noch mehr weh“, hadert der Ex-Spanien-Legionär. Doch es scheint Licht am Ende des Tunnels: Im Cup gegen BW Linz feierte Diarra sein Comeback. „Endlich kann ich wieder spielen – und das schmerzfrei!“