4,1% Teuerung | 2% Pensionserhöhung

2 Prozent Pensionserhöhung. Hohe 4,1 Prozent Teuerung – das ist vor allem aber auch mehr als das Doppelte dessen, was Christian Stocker den österreichischen Pensionisten als Rentenerhöhung zubilligen will. Salopp könnte man dem Bundeskanzler ausrichten: Sein Timing war suboptimal: Montagabend den Pensionisten auszurichten, dass sie nicht einmal den errechneten Anpassungswert von 2,7 Prozent als Erhöhung bekommen, sondern im Schnitt nur um 2,0 Prozent mehr, ehe Dienstag früh bekannt wird, dass die Inflation neuerlich davonzugaloppieren beginnt. Christian Stocker gilt als anständiger, bedächtiger, g’standener Politiker. Er sollte einer sein, der nicht zuletzt kraft seines Alters ein ausgeprägtes Gefühl für Menschen im Pensionsalter hat. Ausgerechnet er ist es nun, der mehr als zwei Millionen Österreichern Ungemach bereitet.