Fussball live im TV

Ab 17.30 Uhr: Österreichs U19 testet gegen Belgien

Fußball
03.09.2025 11:51
0 Kommentare

Bevor im Oktober die U19-EM-Qualifikation für die Endrunde 2026 startet, absolviert das Team von Martin Scherb noch zwei Tests. Heute ab 17.30 Uhr sehen Sie das Spiel gegen Belgien, am Samstag (ab 20.00 Uhr) wartet die Generalprobe gegen Wales. Beide Spiele sehen Sie im Stream und auf krone.tv!

