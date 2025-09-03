Ab 17.30 Uhr: Österreichs U19 testet gegen Belgien

Bevor im Oktober die U19-EM-Qualifikation für die Endrunde 2026 startet, absolviert das Team von Martin Scherb noch zwei Tests. Heute ab 17.30 Uhr sehen Sie das Spiel gegen Belgien, am Samstag (ab 20.00 Uhr) wartet die Generalprobe gegen Wales. Beide Spiele sehen Sie im Stream und auf krone.tv!
