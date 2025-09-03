Pilot trank zu viel: Fluglinie hatte Verspätungen

Nicht der erste Vorfall wegen Trunkenheit

Es ist der jüngste Vorfall in einer Reihe ähnlicher Skandale, die das Unternehmen plagen. So sei im April vergangenen Jahres ein betrunkener JAL-Kapitän in den USA von der Polizei wegen störenden Verhaltens in seinem Hotel verwarnt worden, berichtete Kyodo. Im Dezember seien dann zwei Piloten, die von Australien nach Japan fliegen sollten, bei Alkoholtests vor dem Abflug durchgefallen, was ebenfalls zu Verspätungen geführt habe, hieß es. Daraufhin war JAL von den Behörden angewiesen worden, die Geschäftspraktiken zu verbessern. Nach dem erneuten Vorfall erschienen Beamte in der JAL-Zentrale.