Rezept der Woche

Rosa gebratene Kalbsleber mit glasierten Äpfeln

Rezept der Woche
03.09.2025 15:30

Kann Peter Lehner bei Philipp Jelinek von „Philipp bewegt“ mit seiner köstlichen Kalbsleber punkten? Philipp ist von den glasierten Äpfeln, die es dazu gibt, jedenfalls schon überzeugt. Welche Äpfel sich dafür eignen, testen die beiden in einem „Apfel-Test“. Peter verfeinert seinen Erdäpfel-Stampf noch mit Nüssen. Einfach köstlich!

Kalbsleber
Zutaten: 150g Kalbsleber, Salz, Mehl, Pfeffer, Butter, Knoblauch, Thymian, 100ml dunkle Kalbssauce
Zubereitung: 
Kalbsleber mit Salz und Pfeffer würzen und Mehl wenden. Das überschüssige Mehl abklopfen und in Öl bei mittlerer Hitze 2 Minuten goldbraun braten. Butter, Knoblauch und Thymian hinzufügen und 1 Minute je Seite weiterbraten. Bei 120°C im Ofen ca. 5 Minuten rosa garen.

Glacierte Äpfel
Zutaten: 20g Zucker, 50ml Portwein weiß, 100ml Apfelsaft, ½ St. Zimt, 2 Pimentkörner, Pfeffer, Butter, 1 Apfel in Spalten geschnitten (z.B. Boskop), Salz
Zubereitung: 
Zucker mit etwas Wasser karamellisieren lassen und mit Wein ablöschen. Gewürze hinzufügen und mit Apfelsaft aufgießen. Alles zu einem Sirup einkochen lassen und die Apfelspalten hinzufügen. Mit Butter leicht abbinden und die Apfelspalten bissfest garen.

(Bild: krone.tv)

Erdäpfel-Stampf mit Nüssen
Zutaten: 500g mehlig kochende Erdäpfel, 180g Butter, Milch, Salz, Pfeffer, Muskatnuss 
Zubereitung: 
Erdäpfel in gesalzenem Wasser weichkochen. Schälen und heiß stampfen. Butter leicht bräunen lassen und zu den gestampften Erdäpfeln geben. Mit etwas Milch glattrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

Braune Butter mit Walnüssen: 
50g Butter, 100g grobgehackte Walnüsse, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Butter bräunen lassen und die Walnüsse dazugeben. 2 Minuten leicht braten und mit Salz und Pfeffer würzen.

 

