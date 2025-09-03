Rosa gebratene Kalbsleber mit glasierten Äpfeln

Kann Peter Lehner bei Philipp Jelinek von „Philipp bewegt“ mit seiner köstlichen Kalbsleber punkten? Philipp ist von den glasierten Äpfeln, die es dazu gibt, jedenfalls schon überzeugt. Welche Äpfel sich dafür eignen, testen die beiden in einem „Apfel-Test“. Peter verfeinert seinen Erdäpfel-Stampf noch mit Nüssen. Einfach köstlich!