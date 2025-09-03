Vorteilswelt
Foto von Auto aus

Hier marschiert ein Bär auf Tiroler Wanderweg

Tirol
03.09.2025 14:49
Vom Auto aus wurde der Bär fotografiert.
Vom Auto aus wurde der Bär fotografiert.(Bild: privat, zVg)

Nicht schlecht gestaunt hat dieser Tage ein Tiroler, als er mit seinem Auto auf einer Forststraße in Fendels im Oberen Gericht (Bezirk Landeck) unterwegs war. Am helllichten Tag kam ihm da plötzlich ein junger Braunbär entgegen. Die Tiroler Landesregierung hatte erst kürzlich eine Verordnung zur Vergrämung und Besenderung eines Bären im Bezirk erlassen. 

An die zehnmal sei heuer im Bezirk Landeck bereits ein Bär nachgewiesen worden, berichtete das Land Tirol erst vor gut zwei Wochen. Zuletzt wurde ein Braunbär auch mit Rissen von Nutztieren in Verbindung gebracht. Teils konnte dies auch schon mittels genetischer Analysen bestätigt werden.

Plötzlich war Bär vor Auto
Zu Gesicht bekommen hat zuletzt einen Bären niemand. Doch das änderte sich dieser Tage. Einem Oberländer, der mit seinem Wagen auf einer Forststraße bei Fendels unterwegs war, kam ein junger Bär entgegen. Der Augenzeuge zückte sofort sein Handy und fotografierte das Tier – gerade noch bevor es wieder im Wald verschwand.

Der fotografierte Bär
Der fotografierte Bär(Bild: privat, zVg)

Kürzlich Verordnung erlassen
Erst vor gut zwei Wochen hatte die schwarz-rote Tiroler Landesregierung eine Verordnung zur Vergrämung und Besenderung eines Bären im Bezirk Landeck erlassen – infolge bestätigter Risse.

Unter bestimmten Voraussetzungen
Auf Grundlage der Verordnung bestehe in bestimmten Jagdgebieten im Bezirk Landeck unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit der Vergrämung. Dies gilt beispielsweise nur in unmittelbarer Nähe zu landwirtschaftlichen Nutztieren, geschlossenen Ortschaften oder von Menschen genutzten Gebäuden oder Stallungen.

Unter Vergrämung versteht man Maßnahmen, die gezielt darauf abzielen, das Tier abzuschrecken und ihm beizubringen, dass die Nähe des Menschen unangenehm oder gefährlich ist, ohne es zu verletzen oder zu töten. Dazu zählen laut Verordnung Lichtreize in Verbindung mit akustischen Signalen, Gummigeschosse oder Knallkörper.

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Ähnliche Themen
LandeckTirol
BraunbärAuto
Tirol

