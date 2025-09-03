Hier marschiert ein Bär auf Tiroler Wanderweg

Plötzlich war Bär vor Auto

Zu Gesicht bekommen hat zuletzt einen Bären niemand. Doch das änderte sich dieser Tage. Einem Oberländer, der mit seinem Wagen auf einer Forststraße bei Fendels unterwegs war, kam ein junger Bär entgegen. Der Augenzeuge zückte sofort sein Handy und fotografierte das Tier – gerade noch bevor es wieder im Wald verschwand.