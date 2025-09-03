„Es schmerzt!“ Wirbel um Kapitän von LaLiga-Klub

Der spanische Erstligist RCD Mallorca hat seinen bisherigen Kapitän Dani Rodriguez seines Amtes enthoben und ihn suspendiert. Vorangegangen war eine heftige Abrechnung des Routiniers mit seinem Trainer.
Wie der LaLiga-Klub am Mittwoch mitgeteilt hat, musste Rodriguez seine Kapitänsbinde abgeben und wurde zudem suspendiert. Die Folge: „Das Arbeitsverhältnis und die Gehaltszahlungen wurden ausgesetzt.“
Der 37-Jährige hatte nach der Niederlage gegen Real Madrid am Samstag (1:2) heftig Kritik an Trainer Jagoba Arrasate geübt. Der Routinier kritisierte öffentlich, dass der Coach nicht für das Spiel berücksichtigt worden war. Stattdessen erhielt Neuzugang Jan Virgili den Vorzug.
Abrechnung auf Instagram
„Es schmerzt, dass ein Spieler, der gerade erst mit einer einzigen Trainingseinheit angekommen ist, den Vorzug vor Mitspielern erhält, die seit Jahren dieses Trikot mit Schweiß und Einsatz verteidigen“, beschwerte sich Rodriguez auf Instagram.
282 Spiele hat der Spanier für Mallorca absolviert. Der Frust nach dem Real-Match dürfte wohl dazu geführt haben, dass kein weiterer Einsatz mehr dazukommt ...
