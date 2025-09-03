Happy Birthday, Dominic Thiem! Seine besten Punkte

Zurückgetreten

Inzwischen hat Thiem seine Karriere beendet. Der Niederösterreicher genießt die Zeit und hat dank neuer Beschäftigung unter anderem mit seinem „Thiem Energy“-Projekt und auch einer Kooperation mit der Tennis-Akademie im Burgenland viel zu tun. Dem Tennis hat er freilich nicht den Rücken gekehrt, er war kürzlich mit Gregor Schlierenzauer in Wimbledon. „Ich war zum ersten Mal auf dem Center Court, leider habe ich auf dem nie als Spieler gespielt“, wie er am Rande der Generali Open in Kitzbühel Ende Juli erklärte.