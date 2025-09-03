Vorteilswelt
Spektakulär

Happy Birthday, Dominic Thiem! Seine besten Punkte

Tennis
03.09.2025 15:43
(Bild: Facebook.com/TennisTV)

Dominic Thiem feiert heute seinen 32. Geburtstag. Das Portal „Tennis TV „hat zu seinem Ehrentag seine spektakulärsten Punkte zusammengeschnitten. Sehr beeindruckend.

0 Kommentare

Ein spektakulärer Rückhand-Winner gegen Rafael Nadal; ein geradezu ästhetischer Rückhand-Volley gegen Novak Djokovic; ein herrlich erlaufener Stop-Ball gegen Stan Wawrinka; es ist tatsächlich ein höchst fesselnder Clip, der da den Weg auf Facebook gefunden hat. Hauptdarsteller: ein noch aktiver Dominic Thiem, eins Nummer drei der Welt, seit Mittwoch 32 Jahre jung.

Zurückgetreten
Inzwischen hat Thiem seine Karriere beendet. Der Niederösterreicher genießt die Zeit und hat dank neuer Beschäftigung unter anderem mit seinem „Thiem Energy“-Projekt und auch einer Kooperation mit der Tennis-Akademie im Burgenland viel zu tun. Dem Tennis hat er freilich nicht den Rücken gekehrt, er war kürzlich mit Gregor Schlierenzauer in Wimbledon. „Ich war zum ersten Mal auf dem Center Court, leider habe ich auf dem nie als Spieler gespielt“, wie er am Rande der Generali Open in Kitzbühel Ende Juli erklärte.

Seinem Seelenleben hat der Ausstieg aus dem Hamsterrad ATP-Tour jedenfalls gutgetan, gestand er. „Absolut. Der große Unterschied ist der, wenn ich mal viel um die Ohren habe und mich gestresst fühle, dass ich mich auch mal einen Tag rausnehmen kann.“ Und, vermutlich, in Ruhe seinen Geburtstag feiern kann. Happy Birhtday!

Porträt von krone Sport
krone Sport
